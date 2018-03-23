Сотрудницам госучреждений в Ашхабаде запретили красить и наращивать ногти

Салон красоты в Ашхабаде. Фото с сайта Bekewul.com

В Туркмении женщинам, работающим в государственных учреждениях и организациях Ашхабада, с марта запретили целый ряд популярных косметических процедур, в том числе такую распространенную в маникюре, как окрашивание ногтей. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на своих корреспондентов в туркменской столице.

По данным издания, бюджетницам запрещено также наращивать ногти и ресницы и обесцвечивать волосы. Кроме того, запрет наложен на золотые украшения. Как утверждается, работники хякимлика (мэрии) обходят парикмахерские и салоны красоты в Ашхабаде и «рекомендуют» исключить из списка эти процедуры, пользующиеся большой популярностью у туркменских женщин: так, цена за наращивание ресниц начинается от 150 манатов ($43 по официальному курсу и $11 по курсу черного рынка).

Борьба с осветлением волос, очевидно, связана с заботой о консервативном внешнем виде сотрудниц госучреждений и находится в русле дискриминационных запретов туркменских властей, вроде запрета женщинам садиться за руль.

Золотые украшения в условиях безработицы и безденежья попали в Туркменистане под подозрение как средство инвестиций. Так, для борьбы со спекулянтами, которые скупают у населения золотые изделия и вывозят их в Турцию, в аэропорту Ашхабада ввели запрет на вывоз изделий из золота. В самой Туркмении ювелирные магазины золото у населения не покупают, поэтому пассажиров тщательно обыскивают и вынуждают избавляться от всех имеющихся у них золотых украшений, за исключением обручальных колец.

Граждане Туркменистана пытаются вывозить золото в Белоруссию. 2 февраля 2018 года в Минске были задержаны два брата-туркмена за торговлю драгоценностями.