Узбекистанских пассажиров пересадят с «дамасов» на «пежо»

Микроавтобусы «дамас». Фото с сайта Rferl.org

В Узбекистане реализуют программу постепенного перехода в перевозке пассажиров с микровэнов Daewoo Damas на микроавтобусы Peugeot, которые будут производиться в Джизаке, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заместителя начальника узбекистанского Агентства автомобильного транспорта Шаалима Шавахабова.

«По сей день «дамасы» работают на пригородных и городских маршрутах в областях страны. В столице их уже нет. В четвертом квартале этого года в Джизаке запустят производство новых микроавтобусов «пежо» на 11 и 17 сидячих мест. Постепенно эта техника заменит на наших дорогах микровэны», — сказал Шавахабов.

Узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую партию продукции в декабре 2018 года. Планируется производить две модели — «пежо боксер» (10-12 вариантов модификаций) и «пежо эксперт» (семь модификаций). Объемы производства первой модели составят три тысячи авто в год, второй — 13 тысяч.

По словам чиновника, новые микроавтобусы более комфортабельные, безопасные и маневренные, а также экономичные в плане расхода бензина, узбекистанские перевозчики уже ждут этой техники.

Микровэн Damas уже два десятка лет является популярным средством передвижения в Узбекистане из-за своей экономичности и неприхотливости в обслуживании. Однако автомобиль неудобен для пассажиров, особенно на задних сидениях, где приходится буквально прижимать ноги к груди. Также «дамас» небезопасен в аварийных ситуациях. Только в прошлом году в Узбекистане произошло несколько аварий с участием микровэнов.

В июле 2017 года в Маргилане «дамас» с пассажирами врезался в грузовик КАМАЗ. В аварии погибло три человека. В августе в Ферганской области столкнулись Damas и Chevrolet Captiva: в микровэне заживо сгорели четыре человека. В сентябре прошлого года в Андижане «дамас» упал с моста, количество пострадавших не разглашается.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2017 года в Андижане запретили перевозку пассажиров на «дамасах». В Самарканде с «дамасами» начали бороться с 2009 года.