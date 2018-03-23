Таджикистан усложнил полеты для российских авиакомпаний

Аэропорт Душанбе. Фото с официального сайта

Авиационные власти Таджикистана изменили условия полетов для российских авиакомпаний, которые теперь вынуждены дольше лететь до таджикских городов. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на источник в министерстве транспорта Таджикистана.

Такое решение Таджикистан принял после того, как Росавиация в начале марта изменила маршруты для таджикских авиакомпаний, отчего время их полетов увеличилось на 30-50 минут. Страны вводят эти ограничения на фоне спора о количестве взаимных рейсов.

«Росавиация искусственно создала неблагоприятные условия для таджикских авиакомпаний, пассажиры испытывают новые неудобства. С увеличением расстояния увеличивается и расход топлива, соответственно компании вынуждены повысить цены на авиабилеты», - объяснил источник в минтрансе Таджикистана.

Власти страны обратились за объяснениями в Росавиацию, однако ответа от российского ведомства не поступило. После этого Таджикистан пошел на «адекватные зеркальные меры» для перевозчиков из России.

«С 16 марта для российских авиакомпаний были изменены точки «входа и выхода» в пределы Таджикистана. Соответственно время полета для российских авиакомпаний в города Таджикистана также увеличилось в среднем до получаса», - сообщил источник в минтрансе.

Напомним, страны с начала марта не могут договориться о количестве взаимных полетов, которые могут осуществлять авиакомпании обеих стран. Таджикистан не выдал разрешение на дополнительные полеты «Уральским авиалиниям» по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар — Худжанд, Челябинск — Душанбе, Жуковский — Куляб. Авиавласти Таджикистана заявили, что их компании не летают в эти российские города, а значит, если они выдадут разрешение «Уральским авиалиниям», это нарушит принцип паритетности полетов, который оговорен в соглашении между странами. После этого министерство транспорта России пообещало принять зеркальные меры, а также предложило Таджикистану провести переговоры 22-23 марта.

Напомним, похожий спор происходит у Москвы и с Ташкентом. В начале марта российские авиавласти провели переговоры с узбекскими коллегами, где просили увеличить число рейсов российских авиакомпаний в Узбекистан. Ташкент отказал, так как единственная узбекистанская авиакомпания «Хаво Йуллари» не может осуществить такое же количество рейсов в российские города, что нарушило бы принцип паритетности полетов.