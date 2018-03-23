Японцы занялись организацией трудовой миграции из Узбекистана

Японская делегация и представители Риштанского района. Фото пресс-службы районной администрации

Администрации Риштанского района Ферганской области Узбекистана и мэрии города Томиока (Япония) договорились об организации трудовой миграции узбекистанцев в Японию, сообщает Kun.uz

На встрече чиновников обсуждались вопросы сотрудничества между городами Риштан и Томиока. Так, в Риштане будет создан экспериментальный сад «Риштон-Томиока», для которого уже выделено 3,5 гектара земли; инвестиции в проект составят $100 тыс, а проектная стоимость создания сада - около $1 млн. Все саженцы будут привезены их Японии.

Во время встречи стороны договорились об отправке молодежи из Риштанского района в Японию на учебу и работу. Для этого молодые люди должны будут окончить трехмесячные курсы в специально организованных школах при культурном центре «Риштан-Томиока», после чего сдать экзамены, которые будут принимать специалисты из Японии.

Те, кто успешно пройдет экзамены, получит легальную возможность работать в Японии.