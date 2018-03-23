По делу бывшего Генпрокурора в Ташкенте за сутки задержали 25 человек

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В Ташкенте в ходе рейда, связанного с делом бывшего Генпрокурора Узбекистана Рашита (Рашида) Кадырова, задержаны в общей сложности 25 человек. Об этом «Озодлику» сообщили источники в Генпрокуратуре и МВД. По их информации, рейд проходил 20 марта.

Все задержанные – бывшие и действующие сотрудники спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции. 18 из них в настоящее время находятся в следственном изоляторе, оставшихся семерых отпустили. Точного списка задержанных нет, однако источникам «Озодлика» известно, что среди них Мухаббат Хасанова, супруга бывшего зампрокурора Ташкента Мираглама Мирзаева, и ее племянник Зиёдулла Иногамов, который ранее занимал должность начальника Чиланзарского районного отдела департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов (отпустили их или оставили в изоляторе, пока неясно).

Спустя два дня после рейда, 22 марта, Генпрокуратура опубликовала официальное заявление о том, что бывший первый зампрокурора Ташкента Мираглам Мирзаев, его жена и сын находятся под следствием по делу экс-Генпрокурора Рашита Кадырова. Ведомство также разместило телефоны, по которым могут обратиться граждане, пострадавшие от действий указанных лиц.

СМИ сообщали о задержании Мирзаева и членов его семьи еще в конце февраля, однако в Генпрокуратуре эту информацию тогда не подтвердили. Между тем, по данным источников «Ферганы», Мирзаева, считавшегося одним из самых влиятельных людей в силовых структурах республики, действительно задерживали, но потом отпустили.

Массовые чистки в Генпрокуратуре и СНБ начались после отставки руководителя Службы нацбезопасности Рустама Иноятова в конце января этого года. За два месяца многие приближенные и родственники бывшего главного чекиста страны были уволены со службы и стали фигурантами уголовных дел. Одним из самых резонансных стало расследование против Рашита Кадырова, который возглавлял Генпрокуратуру с 2000 по 2015 годы. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса: 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки»).

Уголовные дела против бывших высокопоставленных узбекских чиновников курирует Генпрокурор Отабек Муродов. По неофициальным данным, в этом процессе также участвует бывший министр внутренних дел Закир Алматов, который недавно был назначен советником нового главы МВД. После назначения на новую должность 68-летний Алматов пообещал укрепить авторитет ведомства.