«Железные дороги Узбекистана» запустили прямой поезд до Иссык-Куля

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С 22 марта открыто железнодорожное сообщение по маршруту «Ташкент-Бишкек-Рыбачье (Балыкчи)-Ташкент». Поезда будут отправляться на берега киргизского озера Иссык-Куль по четвергам в 20.50 по местному времени с Центрального вокзала столицы Узбекистана, сообщается на сайте акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»).

Поезд, рассчитанный на 300 пассажиров, состоит из девяти вагонов, включающих в себя люкс, купе, плацкарт и вагон-ресторан. По информации Gazeta.uz, время в пути составляет 25 часов 39 минут. В Бишкек поезд прибывает в 16:03, в поселок Рыбачье — в 22:29 пятницы. Обратно в Ташкент поезд отправляется в 1:59 субботы и возвращается в столицу Узбекистана в 5:30 воскресенья.

Как сообщает Kaktus.media со ссылкой на пресс-секретаря «Кыргыз темир жолу» («Киргизская железная дорога») Эркинбека Каимова, первый рейс по маршруту «Ташкент-Рыбачье» был ознакомительным, в поезде находилось 77 человек – представители СМИ, ветераны железнодорожной отрасли и лидеры совета молодежи из различных городов Узбекистана.

Коммерческие рейсы начнут функционировать со следующей недели. Билеты будут продавать по следующим ценам: люкс – 6432 сома ($94,3), плацкарт – 2500 сома ($36,6), купе – 3378 сомов ($49,5).

О возобновлении рейсов из Ташкента в Рыбачье было объявлено в феврале. Напомним, что поезда из Узбекистана перестали ездить на Иссык-Куль после революции в Киргизии в апреле 2010 года. В 2015 году власти договорились возобновить рейсы, и поезда курсировали почти два года. Тогда стоимость билета в одну сторону составляла 4,5 тысячи сомов ($65). Однако в прошлом году поезд не совершил ни одного рейса.

«Железные дороги Узбекистана» также сообщили, что для удобства пассажиров, начиная с 20 марта, электропоезда, отправляющиеся из Ташкента в город Карши, теперь курсируют до Термеза. Составы по обновленному маршруту ходят все дни недели, кроме вторника.