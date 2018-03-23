В Туркмении в заключении скончался еще один высокопоставленный офицер КНБ

Алламурад Аллакулиев. Кадр видеозаписи с сайта Habartm.org

В Туркмении в заключении скончался бывший начальник отдела центрального аппарата Комитета национальной безопасности Алламурад Аллакулиев. Об этом сообщают «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на свои источники в республике.

Точная дата смерти подполковника Аллакулиева неизвестна, сообщается лишь, что это произошло около десяти дней назад. Бывший сотрудник КНБ сначала отбывал наказание в тюрьме Овадан-депе, а потом был переведен в колонию для бывших работников правоохранительных органов в поселке Акдаш Балканского велаята (область).

Аллакулиев был осужден в 2002 году по делу бывшего председателя КНБ Мухаммеда Назарова. Тогда президент Туркмении Сапармурат Ниязов обвинил спецслужбу в многочисленных нарушениях и вмешательстве в частную жизнь граждан. За обвинениями последовали аресты, которые проводила служба безопасности президента. Несколько десятков человек были осуждены на длительные сроки, фактически в тюрьму попали все руководители КНБ. Родственники заключенных с тех пор не получали от властей никакой информации.

Ранее сообщалось о смерти в заключении бывшего руководителя следственного отдела КНБ Бегмурада Отузова. Он был осужден в 2002 году на 25 лет по тому же делу. Когда родственники получили тело, оно весило всего 45 килограммов.

Власти Туркмении регулярно проводят амнистии для заключенных, однако те, кто осужден по политическим делам, практически никогда не подпадает под эти помилования.

В 2013 году коалиция из более чем 50 правозащитных организаций запустила кампанию «Покажите их живыми!», цель которой — добиться раскрытия информации о судьбах сотен людей, пропавших в туркменских тюрьмах в результате массовых репрессий 2000-х годов. Коалиция отслеживает информацию о пропавших в тюрьмах людях, выступает на международных форумах и конференциях, призывая такие организации, как ОБСЕ и ООН, оказывать давление на власти Туркмении.