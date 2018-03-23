Дочь Ислама Каримова назвала авторов лучших сочинений о ее отце

Лола Каримова-Тилляева. Фото с личной страницы в Facebook

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева объявила победителей конкурса сочинений на тему «роль Ислама Каримова в истории». Список лауреатов премии опубликован на странице дочери покойного президента в Facebook . «Мне как председателю попечительского совета Фонда имени Ислама Каримова отрадно объявить имена победителей конкурса сочинений, который проводился с 22 января по 22 февраля среди студентов высших учебных заведений Узбекистана», - написала Каримова-Тилляева в сообщении.

В конкурсе принимали участие 485 студентов из 74 высших учебных заведений Узбекистана. При отборе лучших сочинений учитывались последовательность изложения мыслей, раскрытие темы, уместность приведенных в письменной работе примеров, логичность мыслей автора относительно приведенных примеров и фактов, уникальность работы, наличие художественного подхода и другие аспекты.

Сочинения, присланные для участия в конкурсе, оценивались специальной комиссией, состоящей из историков, политологов и филологов.

Победителем конкурса стал Отабек Акромов, студент 5-курса Университета мировой экономики и дипломатии. Он получит разовый грант в размере 7.000.000 сумов ($856), а также ноутбук Apple MacBook Air 13.

Второе место заняла Малика Шорустамова, студентка 5-курса Ташкентского педиатрического медицинского института. Малика станет обладателем разового гранта в размере 6.000.000 сумов ($734), а также планшета Apple iРad Pro 10.5.

Третье место досталось студенту 4-курса Ташкентского юридического университета Нурбеку Тошканову. Его приз – 5.000.000 сумов ($611) и смартфон iPhone 8.

Еще семь студентов получат поощрительные призы – букридеры Kindle.

Вся призовая техника отмечена эмблемой Фонда имени Ислама Каримова.

О начале конкурса было объявлено 18 января.

Лола Каримова-Тилляева и основанный ею Фонд имени Ислама Каримова периодически проводит различные конкурсы. В январе 2017 года был объявлен конкурс на соискание грантов на обучение в вузах Европы и США по магистерской программе. Участники сдавали тесты по иностранным языкам, а также проходили устное собеседование со специалистами.

В декабре 2017 года сама Каримова-Тилляева разыграла среди своих подписчиков в Instagramm iPhone X. Для победы нужно было ответить на два вопроса по теме прикладного искусства Узбекистана, самый быстрый участник получил смартфон. Следует отметить, что еще одна дочь Ислама Каримова, Гульнара, в сентябре 2013 года попала в список фигурантов расследования в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Позже стало известно, что в 2015 году дочь первого президента приговорили к пяти годам ограничения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов.