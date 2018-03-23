Дочь Ислама Каримова назвала авторов лучших сочинений о ее отце
В конкурсе принимали участие 485 студентов из 74 высших учебных заведений Узбекистана. При отборе лучших сочинений учитывались последовательность изложения мыслей, раскрытие темы, уместность приведенных в письменной работе примеров, логичность мыслей автора относительно приведенных примеров и фактов, уникальность работы, наличие художественного подхода и другие аспекты.
Сочинения, присланные для участия в конкурсе, оценивались специальной комиссией, состоящей из историков, политологов и филологов.
Победителем конкурса стал Отабек Акромов, студент 5-курса Университета мировой экономики и дипломатии. Он получит разовый грант в размере 7.000.000 сумов ($856), а также ноутбук Apple MacBook Air 13.
Второе место заняла Малика Шорустамова, студентка 5-курса Ташкентского педиатрического медицинского института. Малика станет обладателем разового гранта в размере 6.000.000 сумов ($734), а также планшета Apple iРad Pro 10.5.
Третье место досталось студенту 4-курса Ташкентского юридического университета Нурбеку Тошканову. Его приз – 5.000.000 сумов ($611) и смартфон iPhone 8.
Еще семь студентов получат поощрительные призы – букридеры Kindle.
Вся призовая техника отмечена эмблемой Фонда имени Ислама Каримова.
О начале конкурса было объявлено 18 января.
Лола Каримова-Тилляева и основанный ею Фонд имени Ислама Каримова периодически проводит различные конкурсы. В январе 2017 года был объявлен конкурс на соискание грантов на обучение в вузах Европы и США по магистерской программе. Участники сдавали тесты по иностранным языкам, а также проходили устное собеседование со специалистами.
В декабре 2017 года сама Каримова-Тилляева разыграла среди своих подписчиков в Instagramm iPhone X. Для победы нужно было ответить на два вопроса по теме прикладного искусства Узбекистана, самый быстрый участник получил смартфон. Следует отметить, что еще одна дочь Ислама Каримова, Гульнара, в сентябре 2013 года попала в список фигурантов расследования в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Позже стало известно, что в 2015 году дочь первого президента приговорили к пяти годам ограничения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов.