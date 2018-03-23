В Узбекистане освобождены правозащитницы Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы

Тюрьма в Узбекистане. Кадр видеозаписи с сайта Iwpr.net

В Узбекистане освобождены сестры Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы – члены Кашкадарьинского отделения Общества прав человека республики (ОПЧУ). Об этом сообщают источники «Ферганы» в регионе.

Сестры были осуждены 12 апреля 2010 года на 6,5 и 7 лет соответственно по статьям 158 («Посягательства на Президента Республики Узбекистан»), 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан»), 244-2 («Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях»). Тогда Мехринисо Хамдамовой был 41 год, Зулхумор – 50 лет.

Их арестовали 5 ноября 2009 года. По словам дочери Мехринисо Хамдамовой, в шесть часов утра 5 ноября в дом ее матери ворвалось больше десятка милиционеров и сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ). Они обыскали дом и, не обнаружив ничего запрещенного, изъяли два диска с записью узбекских кинофильмов и книгу, подаренную Хамдамовой Духовным управлением мусульман Узбекистана. Хозяйке дома сообщили, что она подозревается в «объединении в джамоаты и увеличении их рядов за счет привлечения молодежи». Под джамоатами подразумевались подпольные религиозные ячейки. Хамдамову доставили в следственный изолятор. В тот же день была задержана Зулхумор Хамдамова и еще около 30 женщин, включая несколько родственниц Хамдамовых. Всех доставили в СИЗО Карши, где следователи СНБ подвергли их психологическим пыткам и угрозам, требуя показаний против Мехринисо Хамдамовой.

По данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), в 2006 году Мехринисо Хамдамова окончила средне–специальное духовное училище имени Ходжа Бухорий в городе Китаб, в 2007 году прослушала специальные курсы по исламоведению, затем по представлению рекомендаций председателя мусульманского управления Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и ответственного работника по работе с женщинами Кашкадарьинской области Ш.Каромовой была назначена в каршинскую мечеть «Кук гумбаз» на работу с женщинами и молодежью. Она также занималась решением проблем, возникающих в махаллях (общинах, кварталах).

В докладе Human Rights Watch говорится, что Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы были активистами ОПЧУ. Они участвовали в акциях против преследований независимых мусульман и собирали свидетельства о нарушениях у религиозных женщин, которые не стали бы общаться с мужчинами.

В период следствия Хамдамовы подвергались жестокому обращению. По информации присутствовавшего на судебном процессе родственника Хамдамовых, обвинения строились на показаниях двух свидетелей, которые утверждали, что подсудимые заявляли о возвращении к истинной форме ислама и намерении «строить халифат». Сестры отрицали обвинения, настаивая на том, что дело сфабриковано от начала до конца, но суд вынес им обвинительный приговор.

В феврале 2014 года родственники Хамдамовых сообщали, что Мехринисо тяжело больна и срочно нуждается в операции, у Зулхумор начались серьезные проблемы со зрением. Сестры содержались в колонии 64/1, расположенной в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Имена Мехринисо и Зулхумор Хамдамовых были включены практически во все списки политических заключенных Узбекистана, составленные международными правозащитными организациями. После прихода к власти Шавката Мирзиёева эти списки постепенно сократились. В настоящее время за решеткой остаются пятеро из 34 фигурантов списка, принятого Евросоюзом в 2014 году:

- Зафаржон Рахимов, 1969 года рождения, член ОПЧУ;

- Фахриддин Тиллаев, 1971 года рождения, член правозащитного центра «Мазлум»;

- Рухиддин Фахриддинов, 1967 года рождения, богослов;

- Дилором Абдукодирова, 1966 года рождения, свидетель Андижанской трагедии 2005 года;

- Азиз Юсупов, 1986 года рождения, независимый журналист.

В марте 2018 года в этот список были включены журналист Бобомурод Абдуллаев и блогер Хаётхан Насреддинов.