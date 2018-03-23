Казахстанка обыграла одну из сильнейших теннисисток мира

Зарина Дияс. Фото с сайта 24.kz

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс во втором круге турнира серии ATP masters 1000 Miami Masters обыграла бывшую вторую ракетку мира, россиянку Светлану Кузнецову, сообщает Championat.com

Матч завершился победой Дияс в двух сетах — 6:1, 6:3. Кузнецова допустила 4 двойные ошибки и не сумела сделать ни одной подачи навылет. Дияс совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 4 брейк-пойнта.

Зарина Дияс занимает 56 строчку в рейтинге ATP.

Светлана Кузнецова (27) - победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004 и Открытый чемпионат Франции-2009); победительница 33 турниров WTA (17 — в одиночном разряде); победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2004 и 2012); бывшая третья ракетка мира в парном разряде; трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007-08).

В третьем круге Дияс встретится с немкой Кариной Виттёфт (57).

Другой представитель Казахстана на турнире в Майами Михаил Кукушкин (83) в первом круге уступил румыну Мариушу Копилу (84) – 6:7, 4:6. Ранее в первом круге уступила и казахстанка Юлия Путинцева, ее обидчицей стала румынка Моника Никулеску (2:6, 4:6).

Узбекистанский теннисист Денис Истомин (85) в первом круге турнира в Майами обыграл серба Миомиру Кешмановича (179) – 7:5, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет $7.972.535.