Умер адвокат осужденного за массовое убийство казахстанского пограничника Челаха

Серик Сарсенов. Фото с сайта Obk.kz

В Алма-Ате 23 марта после продолжительной болезни умер адвокат Серик Сарсенов, передает Tengrinews.kz . Как ожидается, он будет похоронен завтра, 24 марта. В декабре 2017 года Сарсенову исполнилось 65 лет. Он участвовал в ряде резонансных дел, в частности, защищал пограничника Владислава Челаха , которого за убийство 15 человек на погранпосту «Арканкерген» приговорили к пожизненному сроку. Это дело стало одним из самых громких в истории постсоветского Казахстана.

Пограничный пост, расположенный на границе с Китаем, был уничтожен в конце мая 2012 года. Челаха задержали спустя несколько дней после того, как «Арканкерген» перестал выходить на связь (прибывшие туда пограничники обнаружили, что он сожжен). Сначала рядовой сознался в убийстве 14-и сослуживцев и егеря, чье тело нашли неподалеку. Однако позднее Челах отказался от своих показаний, заявив, что на пост напали неизвестные. На одном из заседаний суда пограничник сообщил также, что некий подполковник КНБ посоветовал ему признаться в убийствах, чтобы «не спугнуть настоящих преступников».

Адвокат Челаха Серик Сарсенов утверждал, что на посту были найдены останки посторонних людей. «Альтернативную» версию о нападении продвигали также оппозиционные СМИ. Издание «Guljan», например, выложило на своем сайте часть материалов дела, из которых следовало, что на теле погибшего егеря были обнаружены многочисленные переломы и кровоподтеки, как после избиения. А на территории поста были разбросаны гильзы от нескольких автоматов, хотя Челах на допросе утверждал, что стрелял из одного.

Несмотря на эти нестыковки и практически полное отсутствие свидетелей, в декабре 2012 года суд Талдыкоргана (административного центра Алматинской области) приговорил Челаха к пожизненному заключению. Последующие апелляции ни к чему не привели. В 2015 году Сарсенов направил жалобу на приговор в ООН и спустя два года, в ноябре 2017-го, получил ответ, в котором говорилось, что Челах был лишен права на беспристрастное судебное разбирательство. Комментируя его, Сарсенов заявил, что дело пограничника необходимо направить на новое рассмотрение, уточнив в то же время, что решение ООН носит рекомендательный характер.