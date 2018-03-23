Тегеран потребовал от Ашхабада немедленно объяснить убийство двух иранских рыбаков

Туркменский сторожевой катер. Кадр видеозаписи с сайта Korabley.net

Иранские власти потребовали от Туркмении немедленных объяснений в связи с убийством двух иранских рыбаков туркменскими пограничниками. Об этом сообщает Iran Daily

«Мы выражаем категорический протест против неосторожных действий пограничников Туркменистана, открывших огонь по гражданскому рыболовецкому судну», - заявил в четверг, 22 марта, представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми. «Даже если рыболовное судно приблизилось к туркменским водам, пограничники, согласно международной практике, могли просто отогнать их от своих территориальных вод», - сказал он.

Кассеми сообщил, что МИД Ирана направил ноту туркменским властям, потребовав объяснений, и добавил, что иранские власти этим не ограничатся. При этом он выразил надежду, что дружеские отношения между странами помогут прояснить все обстоятельства происшествия при сотрудничестве туркменских полномочных органов.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта в Каспийском море. Иранское рыболовецкое судно с четырьмя рыбаками на борту плыло вдоль иранских территориальных вод. По некоторым данным, рыбаки не обращали внимания на предупреждения со стороны иранских властей о соблюдении границы. Туркменские пограничники открыли огонь по судну, убив двоих рыбаков и задержав двух других. Все четверо рыбаков — жители города Бандер-Туркмен. Рыбная ловля - основной вид заработка для жителей этого города.

Инцидент с обстрелом иранского катера произошел на фоне подготовки к визиту в Туркмению президента Ирана Хасана Роухани. Он намечен на 27 марта. Напомним, в прошлом году между Ираном и Туркменией осложнились отношения после того, как Ашхабад прекратил поставки газа в Иран, объяснив этот шаг большой задолженностью иранской стороны.

Туркменские пограничники и раньше атаковали рыбацкие судна. В 2015 году они обстреляли и потопили иранский рыболовецкий катер, убив одного рыбака. В 2009 году на Туямуюнском водохранилище туркменские пограничники открыли огонь по лодке с рыбаками из Узбекистана. В результате атаки один рыбак был убит, второй получил ранение.