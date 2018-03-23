В Китае запретили пародии на ТВ и в интернете

Кадр из пародийного китайского видеоролика с сайта Doyou.com

Китайские власти распространили директиву, запрещающую пародии на телевидении, радио и в интернете. Об этом сообщает Xinhua

Директиву в четверг, 22 марта, выпустила Государственная администрация радио, кино и телевидения, которая регулирует индустрию СМИ и развлечений. Документ запрещает искажение, высмеивание или очернение классических произведений искусства. Такие произведения должны оставаться в оригинальной форме — их нельзя монтировать, дублировать или накладывать титры, которых нет в изначальной версии.

Директива обязывает веб-сайты проверять видео анонсы программ на их соответствие реальным выпускам, а также требует их давать аудитории полезную информацию вместо «вульгарных материалов, которые создаются ради повышения просмотров».

По данным Reuters, документ сопровождает необычная пометка «сверхсрочно». По мнению аналитика У Цзяня, это означает, что владельцы медиа должны незамедлительно действовать в соответствии с директивой. Тех, кто не успеет, ждет стремительное закрытие.

Несмотря на строгую цензуру, в Китае существует оживленное сообщество блогеров, которые часто реагируют на новости и важные события в ироничном ключе, в том числе снимая юмористические скетчи. Подобные записи и материалы впоследствии блокируются властями. На прошлой неделе во время пресс-конференции на ежегодной сессии парламента одна из журналисток закатила глаза, реагируя на непрофессиональный, по ее мнению, вопрос коллеги. Видео этого эпизода вызвало бурную реакцию в китайских соцсетях, многие пользователи стали записывать пародии на реакцию журналистки. Буквально на следующий день цензоры удалили все эти материалы.

В феврале этого года министерство культуры Китая потребовало принять меры против пародий на патриотические песни. Так ведомство отреагировало на ролик с исполнением патриотической кантаты «Желтая река». Работники одной из компаний спели это произведение, заменив оригинальные слова комедийным текстом.