Таджикистан присоединился к Конвенции о правах инвалидов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 марта в Нью-Йорке подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония подписания документа состоялась в присутствии заместителя Генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш.



Эмомали Рахмон подписывает Конвенцию о правах инвалидов. Фото пресс-службы президента Таджикистана



Конвенция ООН о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как к ней присоединились 20 государств мира. Вместе с Конвенцией был принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. По состоянию на ноябрь 2017 года, участниками Конвенции ООН о правах инвалидов являются 175 стран мира и Евросоюз, включающий 28 государств.

Конвенция направлена на обеспечение полноценного участия инвалидов в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту прав и свобод этой категории граждан.

Государства, подписавшие Конвенцию, берут на себя обязательства, в частности, обеспечить законодательные, административные и другие меры для осуществления прав инвалидов, отменить действующие законы, обычаи и устои, которые являются дискриминационными по отношению к инвалидам. Конвенцией предусматривается, что государства-участники должны предпринимать все надлежащие меры для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов и их социальной защиты. К таким мерам относятся освоение инвалидами жизненных и социальных навыков; обучение в системе общего образования; установление благоприятных условий на рынке труда; создание доступной для инвалидов среды путем адаптации под их нужды градостроительной, транспортной, коммуникационной и иной инфраструктуры и другие.

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано около 150 тысяч людей с инвалидностью, среди них — более 25 тысяч детей. Многие из них не имеют возможности работать и находятся в крайне бедственном положении. Так, после закрытия учебно-производственного комбината для незрячих с Гиссаре, что в 20 км от Душанбе, без работы остались более 170 инвалидов. Многие из них вынуждены просить милостыню.

Инфраструктура городов Таджикистана не приспособлена под нужды людей с ограниченными возможностями движения — подземные переходы и здания (за исключением некоторых новостроек) не оборудованы пандусами, отсутствуют лифты и туалеты для инвалидов, на дорогах нет звуковибрационных светофоров.

Люди с инвалидностью в республике делятся на несколько категорий: инвалиды войны и лица, приравненные к ним, инвалиды вследствие общего заболевания, профессионального заболевания, трудового увечья, инвалиды-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды военной службы и дети-инвалиды.

В 2016 году правительством Таджикистана была принята «Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы». Она направлена на усиление соцзащиты инвалидов, в том числе их медицинской и социальной реабилитации. Чиновники обещали, что семьи, которые включают двух и более инвалидов, будут обеспечены бесплатной технической помощью: инвалидными колясками, протезами, тростями, костылями и другими ортопедическими принадлежностями.