Американский генерал обвинил Россию в поставке оружия талибам через таджикскую границу

Генерал Джон Николсон. Фото с сайта Defenselink.mil

Командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил в интервью ВВС , что Россия вооружает талибов через границу Таджикистана.

По данным Николсона, оружие талибам было передано во время совместных учений России и Таджикистана на границе с Афганистаном. «Но мы знаем, как работают русские: они транспортируют [в ходе учений] большое количество оборудования, и часть его оставляют на месте [учений]», - пояснил генерал.

По его словам, талибы рассказывали о финансовой поддержке со стороны врагов: «Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и говорили: «Это русские передали талибам». Мы знаем, что Россия причастна».

«Мы видим информационную повестку, в которой количество боевиков ИГ (запрещенная в России группировка «Исламское государство») в Афганистане значительно преувеличивается. Эта повестка затем используется Россией для легитимизации действий «Талибана» (запрещенное в России движение) и, в какой-то степени, его поддержки», - считает генерал.

Несколько дней назад, выступая в кабульском штабе миссии «Решительная поддержка», Николсон заявил, что Россия и Иран проводят обучение боевиков, снабжая их деньгами и военной техникой. Генерал предположил, что таким образом Россия и Иран стремятся укрепить талибов, видя в них противовес «Исламскому государству».

США и раньше предъявляли России обвинения в поставках оружия афганским талибам, но Москва всегда отвергала их, называя абсурдными и бездоказательными. В октябре 2017 года президент Афганистана Ашраф Гани обвинил Россию в помощи «Талибану», заявив, что «талибы принимают оружие от тех, на чьих руках кровь полутора миллионов афганцев».

Ранее, в 2015 году, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что интересы России совпадают с интересами талибов.

В октябре 2017 года британская газета The Times рассказала со ссылкой на афганских чиновников и талибов, что Россия бесплатно снабжает «Талибан» нефтепродуктами. Однако российский МИД назвал эту информацию фальшивкой.