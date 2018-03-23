На ташкентского правозащитника и двух учителей завели дело из-за жалобы президенту

Шухрат Рустамов. Фото с сайта Kloop.kg

В Ташкенте на правозащитника Шухрата Рустамова и двух учителей, пожаловавшихся президенту на бездействие местных властей, завели уголовное дело. Их обвинили в «клевете и распространении ложных сведений», передает узбекская служба BBC

Как следует из сообщения, Рустамов отстаивал права двух учителей сельской школы в Ферганской области, которых из-за разногласий уволил новый директор. Правозащитник написал заявление в районную прокуратуру и, не получив ответа, обратился в вышестоящие инстанции: СНБ, Генпрокуратуру, Сенат и Олий Мажлис (парламент). Они тоже не отреагировали, после чего 12 декабря 2017 года Рустамов пожаловался на бездействие местных властей президенту Шавкату Мирзиёеву.

31 января 2018 года стало известно, что районный прокурор Х.Шамсутдинов инициировал уголовное дело против правозащитника и двух уволенных учителей, обвинив их в клевете. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.

На своей странице в Facebook журналистка Малохат Эшанкулова уточняет, что за помощью к Рустамову обратились учитель начальных классов 20 школы Бувайдинского района Ферганской области Л.Сиддиков и замдиректора по учебным вопросам этой же школы Алишер Имомалиев. Оба были уволены в октябре 2017 года директором школы Х.Абдукаримовой по ч.2 100 статьи Трудового кодекса Узбекистана («Несоответствие работника выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья»). Оставшиеся без работы учителя обратились в Кокандский межрайонный гражданский суд, который 23 февраля признал приказ директора школы об их увольнении недействительным.

Шухрат Рустамов – бывший военный. На протяжении многих лет он раздражал узбекские власти своей активной правозащитной деятельностью, за что его неоднократно задерживали и даже признали недееспособным. В 2007 и 2015 годах Рустамов пытался баллотироваться на президентских выборах, однако в обоих случаях не смог зарегистрироваться в ЦИКе в качестве кандидата. Правозащитник активно помогает простым гражданам, которые обращаются к нему за помощью. В аппарате президента к настоящему моменту лежат несколько тысяч его жалоб на бездействие должностных лиц.