Таджикистан в апреле запустит автобусные маршруты в пять городов Узбекистана

Автовокзал Душанбе. Фото с сайта Tourister.ru

В середине апреля между Таджикистаном и Узбекистаном впервые за 26 лет возобновится автобусное сообщение. Жители Таджикистана смогут добраться на автобусах в пять узбекских городов, сообщает Asia-Plus co ссылкой на источники в правительстве.

Из Душанбе автобусы будут отправляться в Денау и Термез, из Пенджикента в Самарканд, из Худжанда можно будет доехать до Ташкента и Ферганы. Рейсы будет совершать таджикская компания Asian Express Terminal. График движения и стоимость билетов сейчас согласовывают чиновники.

Из Узбекистана в Таджикистан тоже будут курсировать автобусы узбекской компании. Она станет известна в ближайшее время.

Пограничники заверили журналистов, что при прохождении границы пассажиры автобусов с проблемами не столкнутся. «На территории КПП пассажиры должны будут выйти из автобуса, и после прохождения ускоренного пограничного и таможенного контроля они продолжат свое путешествие», - сообщил пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Несколько дней назад между Таджикистаном и Узбекистаном вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых поездках сроком до 30 дней. Причем ратификация соглашения прошла в ускоренном режиме, чтобы граждане соседних стран могли посетить друг друга во время праздничных каникул на Навруз.

В соцсетях пользователи из обеих стран, уже воспользовавшиеся отменой виз, активно делятся впечатлениями. Таджикистанцы часто отмечают, что в Узбекистане цены на продукты значительно ниже, а также с благодарностью отзываются о гостеприимстве узбекистанцев. Одна из самых популярных историй — о том, как в Ташкенте таджикистанцы забыли в частном такси, на котором ехали в торговый центр, дорогой смартфон, а водитель такси через некоторое время нашел пассажиров и вернул его. «Мы решили вознаградить его деньгами, и знаете что он ответил? «Мы братский народ, вы наши гости» и категорически отказался от вознаграждения», - рассказал автор истории. Этот пост за сутки набрал почти тысячу репостов.

Напомним, в начале января автобусное сообщение было возобновлено между Узбекистаном и Казахстаном. Это произошло впервые за 17 лет. Автобусы запустили по маршруту Шымкент — Ташкент. Сегодня стало известно, что страны намерены запустить второй маршрут по направлению Ташкент — Алма-Ата, а также рассматривают возможность связать казахстанские города с городами Ферганской долины.