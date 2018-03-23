Туркменистанцев обязали предъявлять авиабилеты для пользования банковской картой за рубежом

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Жителей Туркменистана обязали предъявлять авиабилеты в зарубежные страны для получения права пользоваться за границей банковскими картами VISA, сообщает «Хроника Туркменистана»

По информации издания, теперь владельцам счетов необходимо лично являться в офис Внешэкономбанка в Ашхабаде, показывать билеты на самолет и визу в паспорте (если они собираются не в Турцию или у них нет двойного гражданства). Только в этом случае их карты не будут блокироваться при попытке оплаты товаров или снятия наличных, утверждают сотрудники банков. При этом с карты можно снять не более $500 в месяц.

В начале марта текущего года власти Туркмении заблокировали все банковские карты, на которых было больше 2000 манатов ($572 по официальному курсу, около $170 по курсу на черном рынке). Предполагаемая причина такого решения кроется в попытках властей бороться с долларовым туризмом: жители выезжают за границу с картами других людей, где за 5-10% комиссиионных пытаются их обналичить. Для разблокировки владельцам карт пришлось лично являться в офис банка в Ашхабаде и предъявлять загранпаспорт, чтобы доказать, что транзакции проводились в период их пребывания за рубежом.

Ранее, в ноябре 2017 года, Внешэкономбанк Туркменистана ужесточил лимит снятия наличных с пластиковых карт граждан, которые выехали за рубеж, до $50 в сутки, еще $200 разрешалось использовать по безналичным расчетам. По другой информации, во Внешэкономбанке этот лимит сократили вдвое.

Власти Туркмении испытывают нехватку валюты после падения цен на нефть в 2014-2015 годах. В прошлом году лимит на обналичивание средств за рубежом снижали три раза. До 2017 года граждане Туркмении могли снимать со своего счета до $10 тысяч ежедневно. Такой же объем наличной валюты можно было вывозить из страны до начала 2018 года. Теперь вывозить можно не более $3 тысяч.