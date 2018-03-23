Казахстанская футбольная «молодежка» крупно проиграла ровесникам из Франции

Эпизод матча Казахстан-Франция. Фото с сайта Kazfootball.kz

Молодежная сборная Казахстана по футболу в шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы на своем поле уступила Франции. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает Soccerway

Дебютный матч Талгата Байсуфинова во главе «молодежки» начался с давления французских футболистов. Гости много атаковали и владели преимуществом. Голкипер казахстанцев Тимурбек Закиров несколько раз спасал команду. Хозяева лишь изредка прорывались к воротам французов. Однако первый тайм оказался безголевым.

Спустя семь минут с начала второго тайма форвард гостей Мусса Дембеле открыл счет в матче, еще через четыре минуты Жан-Кевин Августин удвоил преимущество французов. Спустя три минуты Джонатан Бамба точным ударом установил окончательный счет встречи.

Это второе поражение казахстанской молодежки от французов и на турнире в целом. Матч во Франции завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В активе сборной Казахстана шесть очков – победа над Люксембургом и три ничьи (с Черногорией и дважды с Болгарией).

На данный момент сборная Казахстана находится на третьем месте в группе E. Лидируют французы с 18 очками, на втором месте Словения с 10 баллами, но одной игрой в запасе. На игру меньше у сборных Болгарии (5 очков), Люксембурга (4 очка) и Черногории (1 очко).

Также 23 марта состоится матч молодежных сборных Люксембурга и Черногории.

Следующую встречу казахстанская «молодежка» вновь проведет дома. В Казахстан приедет команда Люксембурга.

Молодежная сборная Казахстана ни разу в своей истории не выходила в финальную часть Чемпионата Европы. Единственным достижением команды следует считать попадание на молодежный Чемпионат мира в 1999 году, когда Казахстан выступал под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК).