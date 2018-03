Новости Центральной Азии Адвокат из Казахстана Айман Умарова получила награду «За мужество» от Госдепартамента США 24.03.2018 09:34 msk, Фергана Имена Казахстан Права человека Айман Умарова. Фото с сайта Nur.kz Адвокат из Казахстана Айман Умарова оказалась в числе десяти женщин, удостоенных международной награды «За мужество» – International Women Of Courage (IWOC) - в текущем году. Она получила награду 23 марта из рук первой леди США Мелании Трамп. Церемония транслировалась на сайте Госдепартамента. Умарова специализируется на защите обвиняемых в тяжких преступлениях, защищает жертв пыток и сексуального насилия. Она является экспертом Совета по правам человека при президенте Казахстана и соучредителем общественного фонда «Правозащитники». На счету адвоката несколько резонансных дел, в частности, она представляла в суде интересы Юлии Козловой – журналистки оппозиционного сайта «Накануне.кз», которую обвиняли в хранении наркотиков. Умарова также защищала опального политика Владимира Козлова, жертв изнасилования Жибек Мусинову и Наталью Слекишину. Ей неоднократно поступали угрозы от обвиняемых и их родственников. Награду Госдепартамента «За мужество» также получила режиссер из Афганистана Руя Садат (Roya Sadat). В 2003 году она вместе с сестрой создала киностудию Roya Film House, на счету которой уже более 30 документальных и художественных фильмов. Ведущая тема ее творчества – проблема защиты прав женщин в Афганистане. Лента Руи Садат «Письмо президенту» в 2017 году была выдвинута в качестве претендента от Афганистана на «Оскар» в категории «фильмы на иностранном языке». Оставшиеся награды были вручены представительницам Гондураса, Ирака, Италии, Косово, Мавритании, Руанды и Таиланда. Правозащитница из Гватемалы Аура Елена Фарфан (Aura Elena Farfan) не смогла присутствовать на церемонии по состоянию здоровья. Награда International Women of Courage вручается, начиная с 2007 года. Она придумана Кондолизой Райс – первой афроамериканкой, назначенной на должность государственного секретаря США. Это единственная награда, которой Госдепартамент отмечает достижения выдающихся женщин, их храбрость, проявленную в борьбе за социальную справедливость и соблюдение прав человека. В прошлые годы наград International Women of Courage были удостоены известная узбекская правозащитница Мутабар Таджибаева и президент Киргизии переходного периода Роза Отунбаева. Международное информационное агентство «Фергана»