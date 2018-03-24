Одиннадцать казахстанских заключенных отравились выпитым на Навруз растворителем

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Заключенные Кушмурунской колонии УК 161/4 (расположена в Костанайской области на севере Казахстана) отметили Наурыз (Навруз), смешав с водой и выпив бутылку растворителя.

Отравленных зеков одного за другим доставляли в Аулиекольскую центральную районную больницу с симптомами тяжелейшего отравления. Двоих увезти не успели, они скончались, не успев получить медпомощь, на территории колонии. Еще двое оказались в критическом состоянии, впали в кому. Самолетом санавиации они были переправлены из Аулиекольского района в областной центр Костанай. Там в реанимации областной больницы они скончались.

К четверым заключенным, доставленным в больницу, 21 и 22 марта добавились еще трое, у которых обнаружились схожие признаки химической интоксикации. Всего в Кушмурунской колонии жертвами отравления стали 11 человек.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Екатерины Слободенюк, «отравление наступило в результате приема метанолсодержащего растворителя». Пострадавшие получают нужную им помощь в полном объеме.

Проверочные мероприятия в колонии ведут сотрудники управления спецпрокуратуры Костанайской области. Они опрашивают всех подряд, от заключенных (которых в УК насчитывается примерно 900 человек) до руководства. Факты гибели и отравления людей расследуются в уголовном порядке.

Информация о событии стала известна вечером 23 марта, но официальный комментарий из Комитета уголовно-исполнительной системы РК поступил лишь сегодня утром. В сообщении говорится:

«В вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребили химическое изделие на спиртовой основе (растворитель 646) и получили тяжелое отравление. Бригадой скорой медицинской помощи все осужденные были незамедлительно вывезены и госпитализированы в центральную районную больницу Ауликольского района. Несмотря на принятые меры медицинского характера, четверым осужденным жизнь спасти не удалось».

Михаил Тимофеев