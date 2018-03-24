Мирзиёев велел засадить все приусадебные участки овощами и фруктами

Президент Узбекистана потребовал в течение месяца обеспечить посадки овощей и фруктов на плодородных приусадебных участках, принадлежащих населению и фермерским хозяйствам.



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На видеоселекторном совещании 23 марта Шавкат Мирзиёев выразил недовольство тем, что большая часть населения владеет 8-10 сотками земли, но ничего на них не выращивает. «У нас есть плодородная земля, трудолюбивый народ. Однако приусадебные земли - такой большой резерв - не используются. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, необходимо объявить месячник по посадке культур на приусадебных землях. Если не посадить сегодня, завтра будет поздно», - заявил президент.

Он поручил создать в районах предприятия «Томорка хизмати» («Служба приусадебных участков»), которые должны помочь населению собирать в своих садах и огородах хорошие урожаи фруктов и овощей и получать большие доходы. В частности, «Томорка хизмати» будут обеспечивать приусадебные участки саженцами, минеральными удобрениями, оказывать им механизированные услуги, заниматься закупкой, переработкой, хранением и экспортом урожая. Это поможет заготовить на 24% больше фруктов, овощей, картофеля, винограда и бахчевой продукции по сравнению с 2017 годом.

О намерении властей Узбекистана изменить отношение людей к земле сообщалось в октябре прошлого года. В стране решили развернуть пропаганду под лозунгом «Приусадебный земельный участок - источник дополнительного дохода».

На совещании 23 марта обсуждались также вопросы повышения урожайности пшеницы и организации новой системы по севу хлопчатника. В частности, решено объявить месячник по увеличению в каждом фермерском хозяйстве урожайности зерна минимум на 10 центнеров с гектара. Сев хлопчатника и сопутствующие работы будут проходить на основе точных расчетов и графика. Так, посев хлопчатника должны полностью завершить к 15 апреля, взращивание всходов - к 25 апреля.

Мирзиёев заявил, что в сельском хозяйстве страны создана экономически обоснованная и справедливая система, при которой закупочные цены на хлопок и зерно установлены в размере, покрывающем затраты и обеспечивающем прибыль. Теперь, по словам президента, нет оснований говорить, что «на посев хлопчатника не хватает денег, нет топлива»: выделяемых средств хватит на все мероприятия.

Ранее производителям хлопка-сырца и зерновых колосовых отсрочили выплату долгов на три года, списали штрафы и пени и предоставили ряд льгот.

В 2018 году хлопок будет выращиваться на более 1,071 млн площадей, что на 135 тысяч гектаров меньше, чем в 2017 году. Сокращение земель произошло за счет отказа от выращивания хлопчатника на убыточных для фермеров полях с урожайностью менее 15 центнеров с гектара.