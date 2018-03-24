В Ферганской области задержаны поставщики ослиного мяса в заведения общепита

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Сотрудники Ферганского областного управления департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана раскрыли группировку, занимавшуюся поставками ослиного мяса в некоторые заведения общественного питания. Репортаж об этом был показан в эфире телеканала «Узбекистон 24»

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что ослов забивали в частном доме в махалле (квартале) «Коракушчи» Куштепинского района Ферганской области. Преступная группа, состоящая из троих местных жителей, покупала животных по 250-300 тысяч сумов ($30-37), а реализовывала мясо по 25-30 тысяч сумов ($3-7) за один килограмм.

«Бизнесмены» осуществляли поставки мяса в кафе «Ягона» Ташлакского района Ферганской области и «Миллий таомлар» в Фергане. Хотя повара и рестораторы знают, что ослятина по вкусу и запаху отличается от баранины и говядины, они использовали ее для приготовления шашлыка, самсы, лагмана и других блюд.

Как сообщает «Озодлик» со ссылкой на представителей Генпрокуратуры, в отношении граждан, причастных к забою ослов и поставке мяса в заведения общественного питания, возбуждено уголовное дело по статье 186-1 («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей») уголовного кодекса Узбекистана. Обвиняемых могут наказать штрафом от 100 до 200 минимальных размеров заработной платы ($2121 – 4242) или обязательными общественными работами до трехсот часов либо исправительными работами до двух лет.

Подобные нарушения в Узбекистане фиксировались и раньше. К примеру, в конце прошлого года в Ташкенте задержали членов организованной преступной группы, которая в течение десяти лет поставляла на рынки и производителям колбасных изделий зараженное мясо из Кашкадарьинской области. До этого Генпрокуратура сообщала об обнаружении в продукции столичного мясного цеха «Шаршара» ослиного мяса.