Туркменистан объяснил убийство иранских рыбаков исходившей от них угрозой жизни пограничников

Иранские рыбаки были застрелены потому, что они, не подчинившись командам туркменских пограничников, предприняли в отношении них провокационные действия, расцениваемые как посягательство на жизнь. Об этом 23 марта заявил МИД Туркменистана.



Здание МИДа Туркменистана. Фото с сайта Сonstruction.gov.tm



По его данным, плывшие на моторной лодке 21 марта граждане Ирана были контрабандистами, пытавшимися провезти крупную партию наркотических средств. Плывя в трех-четырех километрах от береговой линии Туркмении, они нарушили государственную границу, а при задержании вынудили пограничников применить силовые методы «в строгом соответствии с законодательством Туркменистана».

МИД предупредил, «что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной».

Ранее со ссылкой на иранские СМИ сообщалось, что в ночь на 21 марта иранское рыболовецкое судно с четырьмя рыбаками на борту плыло по Каспию. Туркменские пограничники открыли по судну огонь, убив двоих рыбаков и задержав двух других. Все четверо рыбаков оказались жителями города Бандер-Туркмен. На следующий день МИД Ирана направил туркменским властям ноту протеста «против неосторожных действий пограничников Туркменистана, открывших огонь по гражданскому рыболовецкому судну», и потребовал объяснений.

Отметим, что инцидент произошел за несколько дней до назначенного на 27 марта визита в Туркменистан президента Ирана Хасана Роухани.