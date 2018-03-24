Национальная и олимпийская сборные Узбекистана сыграли товарищеские матчи с соперниками из Африки

Национальная сборная Узбекистана по футболу провела товарищеский матч с командой Сенегала, встреча завершилась ничейным результатом. В тот же день олимпийская сборная Узбекистана уступила со счетом 1-2 сверстникам из Кении, сообщает Федерация футбола Узбекистана.



На матче Узбекистан-Сенегал. Фото с сайта Sports.uz



Национальная команда, которой управляет тренерский совет, состоящий из четырех специалистов, проводила встречу в Марокко. Матч начался для узбекистанцев удачно – на 20-й минуте «белые волки» получили право на пробитие пенальти. Отабек Шукуров выполнил удар уверенно, послав мяч впритирку со штангой в правый от себя угол ворот.

Однако после перерыва одна из атак сборной Сенегала увенчалась успехом. Форвард африканцев Мусса Конате оказался расторопнее соперников и, находясь в окружении троих оборонцев, забил гол сильным и точным ударом с близкого расстояния.

В итоге встреча завершилась вничью 1-1. Следующий матч сборная Узбекистана проведет на этом же стадионе в марокканском городе Касабланке с командой хозяев поля, которые, как и сенегальцы, готовятся к участию в чемпионате мира.

Тем временем в Андижане на стадионе «Соглом авлод» («Здоровое поколение») в присутствии 19 тысяч зрителей олимпийская сборная Узбекистана проводила товарищескую встречу со сверстниками из Кении.



Олимпийская сборная Узбекистана слушает гимн в Андижане перед матчем с Кенией. Фото с сайта Sports.uz



Несмотря на поддержку болельщиков, узбекистанцы слабо провели первую половину поединка. Гости дважды огорчили соперников – голы записали на свой счет Одиамбо Онианго и Мутамба Пистоне. После перерыва подопечные Равшана Хайдарова усилили атакующие действия. В результате в ворота африканцев был назначен пенальти, но Зубихулло Уринбоев не смог переиграть вратаря. Лишь за 15 минут до финального свистка арбитра Андрей Сидоров отквитал один мяч.

В итоге 1-2 в пользу Кении. Взять реванш узбекистанцы смогут 26 марта – второй матч между этими соперниками пройдет в Фергане.

Отметим, что 23 марта товарищеский матч проводила и национальная сборная Казахстана. Подопечные болгарского тренера Станимира Стойлова в гостях переиграли соперников из Венгрии со счетом 3-2. В составе казахстанцев отличились Роман Муртазаев, Бактиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет.