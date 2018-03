США ввели санкции против десяти иранских хакеров

Минфин США включил в санкционный список десять граждан Ирана и одну иранскую компанию - «Институт Мабна» (Mabna Institute), - которые подозреваются в совершении кибератак и краже персональных данных. Сообщение об этом размещено на сайте министерства.



Граждане Ирана, попавшие под санкции США. Фото с сайта NBCnews



Двое из попавших под санкции иранцев являются основателями «Института Мабна», семеро сотрудничали с ним на разной основе. Компания появилась в 2013 году, ее задачей была объявлена помощь иранским университетам и научно-исследовательским организациям в получении доступа к зарубежным научным ресурсам.

По данным властей США, «Институт Мабна» заключал с правительственными и частными структурами Ирана контракты на проведение хакерских действий. Он провел массовые скоординированные кибератаки на компьютерные системы примерно 144 университетов США и 176 вузов 21 страны: Австралии, Канады, Китая, Дании, Финляндии, Германии, Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сингапура, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции и Великобритании. Добытые данные использовались в интересах Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), а также продавались в Иране, по крайней мере, на двух сайтах, утверждает Минфин США.

Как передает NBCnews со ссылкой на представителей правоохранительных органов США, группе хакеров только у американских учреждений удалось украсть 31 терабайт данных и интеллектуальной собственности, что эквивалентно 15 миллиардам печатных страниц. Ущерб, нанесенный «Институтом Мабна», составляет не менее $3,4 млрд.

Одним из способов добычи данных, по словам адвоката Джеффри Бермана, была рассылка спама с вредоносными ссылками более 100 тысячам профессоров университетов по всему миру. Примерно 8000 из них нажали на эти ссылки, и тем самым подвергли свои аккаунты взлому. «В основе этого дела лежит тот факт, что правительство Ирана систематически и методично взламывало компьютерные сети нашей страны с намерением похитить как можно больше информации», - заявил Берман.

Особняком в санкционном списке стоит Бехзад Месри. Причастен ли он к деятельности «Института Мабна», не указывается. Как передает ТАСС, в ноябре 2017 года прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила ему обвинения во взломе серверов американской кабельной телесети HBO и краже файлов, содержавших не вышедшие на тот момент в эфир эпизоды таких сериалов, как «Двойка» (The Deuce) и «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm), а также информацию о сюжетах нескольких серий «Игры престолов» (Game of Thrones). По сообщению «Коммерсанта», Месри требовал $6 млн в биткоинах в обмен на отказ от удаления с серверов компании эпизодов и сценариев к будущим сериям «Игры престолов».

Следствием включения в санкционный список становится блокировка имущества и имущественных прав фигурантов и запрет гражданам США совершать с ними какие-либо сделки. Как отмечает NBCnews, поскольку у США нет договора с Ираном об экстрадиции, вряд ли кто-либо из попавших под санкции иранцев когда-либо предстанет перед американским судом. Однако, по словам представителя ФБР Дэвида Боудиха (David Bowdich), они теперь считаются скрывающимися от международного правосудия и будут арестованы, если решат путешествовать за пределами Ирана.

В свою очередь, как передает иранское агентство Tasnim, МИД Ирана осудил введение санкций против десяти своих граждан и «Института Мабна», назвав эти меры провокационными, безосновательными и незаконными. Официальный представитель МИДа Бахрам Кассеми заявил, что решение о санкциях говорит о враждебности действующей власти США к Ирану, но эти действия не смогут остановить научно-технический прогресс иранцев.