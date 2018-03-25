25 Март 2018

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Новости Центральной Азии

Власти Узбекистана будут оперативно помогать своим гражданам за рубежом в чрезвычайных ситуациях

Фото с сайта МЧС Узбекистана
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обязал ряд министерств оперативно оказывать помощь гражданам республики, пострадавшим в чрезвычайной ситуации за границей. Соответствующее постановление правительства было подписано 18 марта, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Документ предусматривает порядок действий органов власти при оказании помощи гражданам Узбекистана, находящимся за рубежом. В частности, в течение трех часов после происшествия на место событий должна вылететь специальная группа, состоящая из сотрудников МЧС, МВД, Минобороны, МИДа, Минздрава и других ведомств.

В постановлении распределены функции между министерствами, а также определен порядок оказания помощи жертвам ЧС и процесс эвакуации погибших граждан на родину. Финансирование работ по оказанию помощи в условиях чрезвычайной ситуации будет производиться за счет средств резервного фонда кабинета министров Узбекистана.

В этом году с узбекистанцами, находившимися за рубежом, произошло уже две крупных трагедии. 18 января в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус с мигрантами, ехавшими из Узбекистана в Россию, в результате чего погибли 52 пассажира. Первого марта на территории Мангистауской области Казахстана в ДТП погибли семь человек, шестеро из которых были гражданами Узбекистана.

Международное информационное агентство «Фергана»

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