Лидер Исламской партии Афганистана назвал условие для переговоров талибов с правительством

Гульбеддин Хекматияр. Фото с сайта Worldfb.ru

Власти Афганистана должны создать в стране зоны безопасности для представителей вооруженной оппозиции. После этого талибы откроют в Кабуле свое представительство и начнут переговоры с правительством. Об этом 24 марта на пресс-конференции в афганской столице заявил лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр, передает Интерфакс-АВН

Такое условие, по словам Хекматияра, содержится в плане по мирным переговорам с талибами, переданном ИПА на обсуждение руководствам Афганистана, США и Саудовской Аравии. Лидер ИПА сообщил, что почти все предложения партии приняты и включены в правительственный план. Неизвестным остается пока ответ на вопрос создания зон безопасности для представителей оппозиции.

Хекматияр отметил, что сегодня, 24 марта, этот вопрос обсудят вице-президент США и глава Саудовской Аравии. «В результате переговоров будет уточнено, где будут находиться безопасные зоны. В этих зонах в условиях безопасности должны проживать лидеры вооруженных оппозиционных групп, вместе с членами семей. Там они не будут преследоваться и подвергаться нападению с воздуха», - пояснил глава ИПА.

Накануне в Вашингтоне советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар также заявил, что для успеха переговоров с лидерами движения «Талибан» необходимо позаботиться о безопасности их семей, передает «Афганистан.Ру». По словам Атмара, в диалоге с вооруженной оппозицией наметилась благоприятная тенденция, но зачастую представители «Талибана» и группировки Хаккани отказываются от переговоров, чтобы не подвергать опасности своих близких.

Ранее, в феврале 2018 года, президент Афганистана Ашраф Гани заявил о необходимости заключить мирное соглашение с талибами и добиться того, чтобы они стали официально признанной политической организацией. Он подчеркнул, что лишь совместно с талибами правительство сможет «спасти свою страну». Гани заявил о готовности выдавать участникам «Талибана» общегражданские паспорта, добиваться снятия санкций с лидеров движения и освобождения заключенных талибов. Накануне выступления афганского президента талибы сообщили о готовности начать мирные переговоры с США.

Вопросы примирения властей и оппозиции Афганистана будут обсуждаться 26-27 марта в Ташкенте на конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». В ней примут участие около 300 представителей более 20 стран мира и ряда международных организаций. На церемонии открытия выступят президенты Узбекистана и Афганистана – Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани.