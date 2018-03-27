Афганские силовики приступили к расследованию фактов изъятия у талибов российского вооружения

Талибы. Кадр телекомпании Al-Emara

Афганская полиция в ходе ряда операций в провинциях Фарах, Кундуз, Фарьяб и Тахар, что на севере страны, задержала нескольких боевиков движения «Талибан» с новым оружием российского производства. В данный момент они находятся под следствием. Об этом корреспонденту «Ферганы» сообщил пресс-секретарь МВД Афганистана Насрат Рахими.

В свою очередь помощник пресс-секретаря министерства обороны Афганистана Мухаммад Радманиш отметил, что в настоящее время ведомство проводит расследование указанных фактов: «Министерство обороны пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вооружении талибов российской стороной. Но эта информация уже неоднократно становилась темой обсуждения в афганском парламенте и среди офицеров афганских силовых структур. Мы получили несколько подтверждающих документов, но наше расследование пока продолжается. Как только получим результаты, мы поделимся ими со СМИ».

Вопрос о вооружении Россией талибов в минувшие выходные обсуждался в афганском парламенте и правительстве. Член верхней палаты парламента Мухаммад Асиф Сиддики 24 марта заявил, что в ходе последних атак талибов в провинции Фарах и ряде других выявлено наличие у группировки новых образцов российского вооружения. «Исходя из результатов следствия, включая признание самих задержанных боевиков нашим силовикам, можно с уверенностью утверждать, что новое оружие им предоставляет Россия», — сказал депутат.

Мухаммад Асиф Сиддики также заявил, что успешное наступление талибов на Кундуз в сентябре 2015 года было осуществлено с прямой помощью России и при посредничестве Ирана, который продолжает оказывать военную помощь боевикам.

Власти провинции Фарах на днях заявили, что при захвате района Анар-Дара 11-12 марта талибы использовали российское оружие. Это заявление представителей администрации провинции подтвердили и депутаты от Фараха в парламенте.

Два экс-губернатора провинции Фарах, Мухаммад Асиф Нанг и Мухаммад Ариф Шахджахан 26 марта сообщили «Фергане», что во время их работы во главе местной администрации афганские силовики брали в плен боевиков «Талибана» с новым вооружением, и те давали признательные показания, что это оружие российское, но получено оно боевиками на территории Ирана. Мухаммад Ариф Шахджахан уверяет, что эти факты были представлены СМИ, работникам международных организаций и афганскому правительству в Кабуле, а он лично просил афганские власти обсудить с российской стороной эту проблему.

В свою очередь некоторые командиры «Талибана» на севере и западе Афганистана не отрицают, что получают поддержку от России, говоря, что Москва с их помощью пытается бороться с иностранными боевиками «Исламского государства» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) , которые представляют угрозу России и республикам Центральной Азии, граничащим с Афганистаном.

Мулла Хафизулла, родственник известного командира талибов на севере Афганистана муллы Абудула Салама, который в феврале 2017 года был убит в результате атаки американского беспилотника в провинции Кундуз, рассказал «Фергане», что Абдул Салам был связан с Россией. «Он стал целью для разведки США, когда стало известно о его встрече с российской стороной в Таджикистане в конце 2016 года. После этой встречи мулла Абдул Салам получил автоматы российского производства и ему была обещана дальнейшая поддержка российской стороны», — утверждает собеседник.

Другой командир отряда боевиков «Талибана» на севере Афганистана на условиях анонимности, сообщил, что российская сторона им ежемесячно отправляет через посредников нефтепродукты. Бензин и дизельное топливо поступают через Узбекистан, а иногда через Таджикистан. Движение реализует эти нефтепродукты, а на вырученные деньги приобретает оружие и боеприпасы. Прямые поставки оружия Россией источник не подтвердил.

Между тем, посольство России в Афганистане 25 марта опубликовало заявление, в котором потребовало прекратить необоснованные обвинения в адрес российской стороны или предъявить конкретные доказательства поставок оружия талибам. В заявлении также указано, что именно военные США ответственны за нынешнюю ситуацию в Афганистане, и теперь они хотят переложить на Россию вину за свое поражение и испортить отношения между Кабулом и Москвой.

В преддверии открывшейся сегодня в Ташкенте Международной конференции по Афганистану МИД России также опубликовал комментарий, в котором выразил обеспокоенность «ростом террористической активности боевиков движения талибов», а также наращиванием присутствия ИГ в северных провинциях, граничащих со странами СНГ. В российском МИДе считают необходимым серьезным образом расследовать «случаи использования в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки».