В Самарканде запустили вторую трамвайную линию

Трамваи в Самарканде. Фото с сайта Orientmice.com

Во втором по величине городе Узбекистана Самарканде запустили вторую трамвайную линию. Об этом сообщает самаркандский телеканал STV

Новая трамвайная ветка протяженностью 5 километров заработала по маршруту «Железнодорожный вокзал — Сиабский рынок». По данным телеканала, магистраль, по которой курсируют шесть трамваев с интервалом в семь минут, состоит из 22 остановок. Ранее сообщалось, что на маршруте будет 18 остановок.

Журналисты отмечают, что, несмотря на запуск второй ветки, на этом участке дороги еще много недоработок: не снесены старые дома и пристройки вдоль путей, не проведено благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Эти работы прервали в связи с холодами, но скоро обещают возобновить. Также в ближайшее время запланировано строительство еще двух веток протяженностью 23,4 километра. Третья линия протянется от железнодорожного вокзала до поселка Кимегарлар («Химики») через улицу Спитамена (бывшее Красноармейское шоссе), а четвертая опять же свяжет вокзал и Кимегарлар, но уже через улицу Нарпайскую.

Первая трамвайная ветка в Самарканде открылась в апреле 2017 года. Она соединила железнодорожный вокзал и жилмассив Сартепа. Длина линии — 6,4 километра. Всего трамвайный парк Самарканда сейчас насчитывает 21 вагон. Это вагоны чешской марки Vario LF, которые ранее эксплуатировались в Ташкенте. В будущем власти планируют закупить еще 42 вагона.

Стоимость проезда составляет 900 сумов ($0,1). Время работы трамваев — с 6:00 до 23:00.

Трамвайное движение в городе было восстановлено по инициативе президента Шавката Мирзиёева. До этого электрические трамваи ходили в Самарканде с 1947 по 1973 годы. От этого вида транспорта было решено отказаться из-за роста количества машин и перегрузки дорог.



Трамваи в Самарканде, 1947 год. Фото с сайта Pastvu.com

