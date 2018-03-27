В Киргизии бабушка продала внука за $300

Подозреваемая в попытке продажи ребенка. Фото с сайта МВД Киргизии

В Ошской области бабушка пыталась продать внука-младенца за $300. Сотрудники милиции предотвратили преступление, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Киргизии.

Сотрудникам милиции поступила оперативная информация о том, что жительница города Ош хочет продать месячного ребенка и уже нашла покупателя. Уточняется, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена ее личность, ею оказалась 59-летняя жительница Ошской области (имя не сообщается). Оказалось, что она хочет продать своего внука. Во время спецоперации милиционеры разыграли сделку купли-продажи и задержали женщину сразу после получения денег в размере 20 тысяч сомов ($300).

После задержания ребенка передали социальным работникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124 Уголовного кодекса республики Кыргызстан (торговля людьми). Задержанная отправлена в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Следствие выясняет все причины и мотивы данного преступления.

20 тысяч сомов ($300) – самая частая сумма, требуемая за младенцев в Киргизии. В феврале 2016 года мать пыталась продать ребенка за эту сумму в Бишкеке. Семейная пара из Чуйской области также хотела выручить $300 за продажу младенца. В июне 2015 года в Иссык-Кульской области жительница Ак-Сууйского района запросила за ребенка 25 тысяч сомов ($340).