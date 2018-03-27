В Екатеринбурге на полдня задержали рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд

Самолет «Уральских авиалиний» в Кольцово. Фото пресс-службы аэропорта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» более чем на 12 часов задержала вылет двух рейсов из Екатеринбурга в таджикские города Душанбе и Худжанд, передает агентство ТАСС. Поводом для этого стал отказ Таджикистана давать разрешение на полеты российскому перевозчику. Застрявших в аэропорту «Кольцово» людей разместили в гостинице и обеспечили питанием, отметили в пресс-службе компании.

По информации радио «Озоди», из-за несогласованных действий властей пострадали более 300 пассажиров. В то же время «Азия-плюс» уточняет, что рейс Екатеринбург-Худжанд к настоящему моменту уже вылетел. «На очереди вылет рейса из Екатеринбурга в Душанбе», – сообщил представитель «Уральских авиалиний» в Таджикистане Умеджон Лолабеков. Он отметил, что компании удалось получить разрешение от Душанбе на ближайшие рейсы, но в целом полеты российского перевозчика на новый сезон еще не утверждены.

Ранее источник «Азии-плюс» в таджикском транспортном ведомстве сообщал, что ситуацию с полетами «Уральских авиалиний» в Таджикистан планируют обсудить в конце марта: сейчас в республике выходные дни из-за празднования Навруза.

Конфликт между авиационными властями двух стран начался в ноябре 2016 года после того, как Душанбе отказался согласовать полеты российских авиакомпаний из нового подмосковного аэропорта «Жуковский». В апреле 2017-го Таджикистан не в полном объеме удовлетворил заявку российской авиакомпании «Ямал» на полеты в Душанбе и Худжанд. В ответ Минтранс РФ приостановил полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

В 2018 году конфликт разгорелся с новой силой. Власти Таджикистана не подтвердили «Уральским авиалиниям» допуск на направления Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, так как стороны договаривались о паритете, а таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомони Эйр» ни в Пермь, ни в Челябинск не летают. Росавиация в ответ изменила маршруты полетов для таджикистанских перевозчиков в российские города, увеличив время в пути. Авиационные власти Таджикистана приняли «зеркальные меры».

В связи с конфликтами, связанными с авиаперевозками, возникают сложности у таджикских трудовых мигрантов, которые массово отправляют на заработки в Россию весной. Авиабилеты в Москву и в другие города в этот период раскупаются на несколько недель вперед.