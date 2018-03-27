В Западном Казахстане прошел митинг с требованием лекарств для инсулинозависимых детей

Родители инсулинозависимых детей у здания облздрава в Уральске. Фото с сайта Azattyq.org

В городе Уральске Западно-Казахстанской области родители инсулинозависимых детей собрались в понедельник, 26 марта, у здания областного Минздрава с требованием лекарств для лечения диабета, сообщает Радио «Азаттык»

Митинг завершился подачей коллективного заявления в прокуратуру города с просьбой разобраться, почему лекарства отсутствуют в аптеках с начала года. Жительница Уральска Акмарал Умбетова пожаловалась, что ее больной диабетом девятилетний сын «пятый месяц не получает ни хумалог (вид инсулина), ни тест-полоски для измерения сахара в крови». По словам Умбетовой, уровень сахара нужно измерять «по десять раз в день», для чего необходим также «инфузионный набор из системы на помпу».

Мать другого ребенка Вера Кравец рассказала порталу «Мой город», что последний раз она получила бесплатные шприцы для своего пятилетнего сына в ноябре 2017 года. Она утверждает, что инсулин и расходные материалы приходится за свои деньги заказывать в других городах.

Некоторые родители выходят из положения тем, что обмениваются расходными материалами из собственных запасов, но они подошли к концу. Практически все родители отмечали нехватку тест-полосок для глюкометров, с помощью которых измеряют уровень сахара в крови, передает сайт Informburo.kz. «Вчера аппарат не смог показать цифры. У ребенка было предкоматозное состояние. Мы его заставляем двигаться, чтобы как-то снизить уровень сахара», – сообщила мать больной девочки Татьяна Калужская.

Лекарства в городе ждет 91 человек, при этом к зданию управления здравоохранения вышли около десяти человек.

В Минздраве объяснили нехватку лекарств транспортными проблемами. Заместитель руководителя управления здравоохранения по организации медицинской помощи Гульнара Абдрахманова обвинила в задержке поставок лекарств логистов СК «Фармация» – компании, созданной в 2009 году правительством республики и проводящей закупки с 2018 года вместо облздрава.

Она добавила, что 75 детей в области находятся на помповой терапии, когда лекарство вводится в организм в непрерывном режиме, а не инъекциями инсулина. Тест-полосками она пообещала обеспечить всех родителей до конца дня. Компания СК «Фармация» пообещала управлению привезти расходные материалы «в конце этой или в начале следующей недели». От комментариев СМИ там отказались.

СК «Фармация» в начале марта уже приходилось оправдываться перед Казахстанской Ассоциацией инвалидов, больных гемофилией за то, что жизненно необходимые пациентам лекарства не были закуплены по результатам тендера. В компании признали, что закупочные процедуры провели поздно. В результате, как отметила президент общественного объединения Тамара Рыбалова, Казахстан, в 2017 году ставший лидером в лечении данного заболевания, в 2018 году оказался «в таком бедственном положении, что не может обеспечить лекарствами одну тысячу своих граждан». В феврале 2018 года депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова направила запрос министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову в связи с тем, что в нескольких областях страны закончились препараты для больных гемофилией.