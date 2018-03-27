В Афганистане правительство не контролирует около тысячи избирательных участков

Избирательный участок в Афганистане. Фото с сайта Osce.org

Афганские силовики признали, что правительство не контролирует 948 избирательных участков, необходимых для проведения парламентских выборов в июле этого года. Всего для организации голосования необходимо 7355 участков, сообщает Pajhwok.com

Заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант Мурад Али Мурад рассказал, что оценка ситуации на избирательных участках проводилась совместно администрациями провинций, полицией, Афганской национальной армией и Национальным управлением безопасности. По его словам, в полной мере безопасность обеспечивается в настоящее время на 4165 участках. 1122 участка имеют «средний уровень угрозы безопасности», 1120 – «высокий уровень угрозы». Силовики намерены провести ряд специальных операций для устранения этих угроз.

Что касается 948 участков, которые совершенно не контролируются силовиками и правительственными чиновниками, то МВД Афганистана в ближайшее время попытается вернуть их под контроль. «Мы работаем над решением этой проблемы, и операция под кодовым названием Nasrat («Поддержка») позволит улучшить ситуацию в районах, где есть серьезные проблемы с безопасностью», - сказал Мурад. Если все избирательные участки не удастся вернуть под контроль правительства в необходимые сроки, то МВД выработает другое решение данной проблемы.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 7 июля. Представители Независимой избирательной комиссии (НИК) уже неоднократно заявляли о возможном переносе даты голосования. Причины назывались разные: невозможность организовать голосование всех желающих граждан к данному сроку, высокая вероятность терактов во время выборов и так далее. Однако на соблюдении сроков настаивают США, спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото и представители стран НАТО, участвующие в военной операции в Афганистане.

Очередные выборы в парламент должны были состояться еще в 2015 году, однако были отменены из-за того, что правительство не могло обеспечить безопасность избирательного процесса. С тех пор полномочия старого парламента неоднократно продлевались. Летом прошлого года НИК назначила дату выборов на 7 июля 2018 года.