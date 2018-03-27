Преподавателей лицеев Узбекистана оштрафуют за низкий процент поступивших в вузы выпускников

Регистрация абитуриента в одном из вузов Узбекистана. Фото с сайта Uznews.uz

В Узбекистане работников академических лицеев решили штрафовать за низкий процент выпускников, поступивших в вузы, за высокие показатели будут премировать. Об этом сказано в постановлении правительства республики от 23 марта, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Kun.uz уточняет, что если число поступивших в вуз абитуриентов в 2018/19 учебном году не превысит показателя в 50%, на ректора и проректоров по работе с академическими лицеями высших учебных заведений, а также директоров лицеев и учителей профильных предметов (по которым проходили экзамены для приема в вуз) будет наложен единоразовый штраф в размере 30% от ежемесячной заработной платы.

Подобные санкции относительно показателей, зафиксированных по окончании учебного года 2017/18, будут применены к руководителям и педагогам в размере 15% от зарплаты. Получившие штраф работники вузов и лицеев не смогут в следующем учебном году претендовать на надбавки к окладу, которые также зависят от процента поступивших абитуриентов.

Если студентами смогли стать 80% выпускников, руководящий состав вузов и академических лицеев, а также преподаватели лицеев по профильным дисциплинам будут премированы в виде надбавки в размере 50% заработной платы. Если процент поступивших варьируется от 70% до 80%, то надбавка составит 15% от зарплаты; от 60% до 70% - 20% зарплаты; от 50% до 60% - 25% зарплаты. Надбавки будут выплачиваться с 1 января следующего года до конца учебного года.

Напомним, с 1997 года закон «Об образовании» и национальная программа подготовки кадров предполагали, что после окончания девяти классов общеобразовательной школы юноши и девушки могли еще три года отучиться в академическом лицее или профессиональном колледже. И лишь затем узбекистанцы имели возможность поступить в высшее учебное заведение. При этом лицеи, как правило, создавались при каких-либо вузах, в них работали преподаватели института или университета.

Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно критиковал систему общего среднего, среднего специального и профессионального образования, результатом чего стало возвращение к 11-летнему обучению. В 2017 году узбекские власти признали неудовлетворительной работу лицеев по профессиональному ориентированию выпускников в выборе высших учебных заведений и решили сократить количество таких заведений на 40 процентов. В итоге в следующем году в республике будет работать всего 86 лицеев.