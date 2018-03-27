В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану

Зал ташкентской конференции по Афганистану. Фото пресс-службы МИД Узбекистана

В Ташкенте открылась международная конференция «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество», посвященная урегулированию ситуации в Афганистане. В ее работе принимают участие представители 20 государств, однако своей делегации не прислало движение «Талибан», сообщает Podrobno.uz со ссылкой на руководителя пресс-центра конференции Шерзода Кудратходжаева.

«Ни сегодня, ни завтра они [движение «Талибан»] не приедут, но они все услышат», – сказал Кудратходжаев.

Как рассказал «Фергане» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, присутствующий на конференции, «талибов усадить за стол переговоров сложно, они любую попытку втянуть их в мирный процесс воспринимают как принуждение к капитуляции. Поэтому в Ташкенте намеренно не приглашали талибов, исходя из того, что если представители «Талибана» захотят, то они найдут возможность дать понять, что приедут. Один из организаторов конференции сказал мне, что присутствие спецпредставителя эмира Катара на конференции и есть некоторым образом представительство «Талибана»: известно, что в Катаре находится политическое представительство движения», - отметил Дубнов.

Для участия в мероприятиях на высшем уровне в столицу Узбекистана уже прибыли президент Афганистана Ашраф Гани, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон, делегация Евросоюза во главе с вице-президентом Еврокомиссии, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, специальный представитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото и глава МИД Таджикистана Сирожиддин Аслов. Кроме того, ожидается, что прибудут главы МИД России, Ирана, Казахстана, Киргизии, Великобритании, Пакистана, Франции, Германии, Индии и Италии.

Одной из главных тем конференции является инициатива афганского президента о начале мирных переговоров с движением «Талибан» без каких-либо предварительных условий. Гани выступил с этой инициативой в конце февраля. Участникам конференции предстоит выработать консолидированную позицию по данному вопросу.

Кроме того, на конференции будут обсуждать способы интеграции вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание её в качестве легитимной политической силы. На сегодня военные действия между правительством и антиправительственными группировками, главными образом отрядами талибов, идут в большинстве провинций Афганистана. Правда, уже есть конкретные примеры, когда талибы соглашаются сложить оружие в обмен на гарантированное трудоустройство.

Еще одной важной темой является проблема производства наркотиков в Афганистане. В 2017 году в стране было засеяно опийным маком - 328 тысяч гектаров полей. Это рекордный показатель. К тому же ранее стало известно, что афганские крестьяне теперь используют модифицированные семена, которые позволяют выращивать мак круглый год.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отметил, что «конференция в Ташкенте - событие неординарное: при новом руководстве Узбекистана внимание к миротворческому процессу в Афганистане считается одной из принципиальных задач внешней политики». Шерзод Кудратходжаев напомнил собравшимся узбекскую пословицу: «Если сосед спокоен - то и тебе будет спокойно».

Дубнов считает, что конференция в Ташкенте демонстрирует особенные амбиции Узбекистана как государства, находящегося в центре региона и имеющего все возможности влиять на Афганистан. «Ташкент постоянно подчеркивает, что присутствует во всех форматах миротворческих усилий по урегулированию ситуаций в Афганистане: это и Стамбульский процесс, и Кабульский процесс, и московская платформа, а теперь и ташкентская конференция. Критерий успешности конференции сформулировал бывший министр иностранных дел Узбекистана Садык Сафаев. Он отметил, что дело не в отсутствии или присутствии «Талибана» в Ташкенте, а в достижении консенсуса, согласия, на основе которого может быть создана некая структура, которая в дальнейшем станет площадкой для миротворческих усилий», - сказал Дубнов.

Основные мероприятия международной конференции в Ташкенте пройдут 27 марта. Предполагается, что по итогам встреч и обсуждений на высшем уровне будет принята единая декларация, которая отразит поэтапный план прекращения конфликта в Афганистане.