США передали Афганистану 11 вертолетов «Черный ястреб»

UH-60 Black Hawk. Фото с сайта Airliners.net

С ноября 2017 года США передали военно-воздушным силам Афганистана 11 вертолетов «Черный ястреб» (UH-60 Black Hawk). Об этом 26 марта сообщило Tolo News со ссылкой на должностных лиц ВВС США, дислоцированных на аэродроме Кандагара.

До конца года ВВС Афганистана получат от США еще 19 вертолетов. Таким образом, численность «Черных ястребов» на вооружении афганской армии достигнет тридцати единиц. К 2023 году их количество планируется увеличить до 159 единиц. Дополнительно США предоставили Афганистану некоторое количество других вертолетов, в том числе IC-208, MD-530 и A-29. Кроме того, на вооружении Афганистана остаются 46 вертолетов Ми-17, но из них 25 неисправны и не могут эксплуатироваться.

«Ми-17, которые мы заменим на UH-60, не являются надежными. Мы хотим дать афганским военно-воздушным силам надежный и проверенный боевыми действиями вертолет, который они могут использовать для своей борьбы, поскольку они продолжают защищать свою страну», – сказал журналистам майор армии США Тед Роджерс, консультирующий афганских военнослужащих.

Стоит отметить, что в начале марта представитель министерства обороны Афганистана, генерал Давлат Вазири называл несколько иные цифры. Он утверждал, что ВВС Афганистана уже получили более 20 «Черных ястребов», а до 2021 года их число вырастет до 160.

В прошлом США активно закупали для Афганистана российские вертолеты и другое вооружение, но в последние два года обсуждается полный отказ от этой практики. Осенью 2017 года стало известно, что США закупают для Афганистана первые шесть «Черных ястребов». Также планировалось до конца 2017 года заменить автоматы Калашникова, находящиеся на вооружении афганских полицейских, на американские М4 и М16. Однако, по данным источников, завершить процесс перевооружения к этому сроку не удалось.

Американская сторона указывает, что отказ от российской техники позволит, в частности, решить вопросы с ремонтом. Чинить американскую технику могут американские специалисты, дислоцированные в Афганистане. В то же время многие афганцы, привыкшие к российскому оружию, указывают, что оно устроено просто и они сами умеют его ремонтировать.

Позиция афганских властей по вопросу перевооружения остается неопределенной. 12 марта стало известно, что Минобороны Афганистана при финансовой поддержке Индии закупает у Белоруссии четыре вертолета Ми-35 российского производства.