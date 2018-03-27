«Форум свободомыслящих Таджикистана» обратился к FATF с жалобой на новый список террористов

Скриншот с сайта Нацбанка Таджикистана

Объединение таджикских эмигрантов «Форум свободомыслящих Таджикистана» обратилось к межправительственной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force, FATF) с жалобой на новую редакцию списка лиц, связанных с террористическими группировками и отмыванием денег. Открытое письмо к главе FATF Сантьяго Отаменди было опубликовано 25 марта.

В письме Форум указывает, что власти Таджикистана включили в обновленный список не только лиц, действительно подозреваемых в связях с террористами, но и оппозиционеров. Таким образом, власти пытаются использовать международные институты для достижения собственных политических целей, а именно - для подавления инакомыслия. При этом представители эмигрантского объединения отметили, что в список не включили граждан, действительно уличенных в отмывании денег (конкретные фамилии в письме не приводятся). О реакции FATF на это обращение пока не сообщалось.

Согласно требованиям FATF, страны обязаны обнародовать списки лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма. Финансовое сотрудничество с фигурантами списков должно быть прекращено, а активы заморожены. До недавних пор в перечень, составленный Таджикистаном, входили в основном люди, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Ираке. Но 15 марта Нацбанк Таджикистана обнародовал новый перечень, в который вошли, в частности, лидер запрещенной в республике Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддин Кабири и его родственники, члены запрещенной «Группы 24», глава Конгресса конструктивных сил Таджикистана Дододжон Атовуллоев, основатель движения «Ислох» Мухаммадикболи Садриддин и другие представители оппозиции.

Вскоре после опубликования списка в Турции были задержаны председатель «Группы 24» Сухроб Зафар (Табаров) и его единомышленник Насим Шарипов. По данным издания «Ахбор», одновременно в России был задержан еще один член «Группы 24» Мехрубон Сатторов. Сатторова отпустили через несколько часов, а Зафар и Шарипов остаются под арестом.

О создании «Форума свободомыслящих Таджикистана» было объявлено в феврале 2018 года. Председатель Исполнительного комитета Форума Алим Шерзамонов уточняет, что создание организации обсуждалось с 2015 года. Форум позиционирует себя как площадка для диалога всех представителей оппозиции и власти. По словам Шерзамонова, организаторы Форума не претендуют на то, чтобы взять власть в Таджикистане в свои руки, и потому не могут считаться оппозицией. Многие представители оппозиции согласились сотрудничать с Форумом. Наладить контакты с властью организации пока не удалось – по словам Шерзамонова, лидерам Форума регулярно поступают угрозы, предположительно, со стороны властей.