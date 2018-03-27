Ответственность за взрыв ЛЭП в Афганистане взяло движение «Талибан»

Электроподстанция в Афганистане. Фото с сайта Boniarty.Artstation.com

Ответственность за подрыв ЛЭП в ночь на 26 марта в провинции Баглан взяло на себя запрещенное движение «Талибан», сообщает персидская служба Би-би-си

ЛЭП была взорвана в два часа ночи в одном из районов уезда Души северной провинции Баглан в 22 километрах от города Пули-Хумри, передает Afghanistan.ru со ссылкой на представителей главной энергетической компании ИРА Da Afghanistan Breshna Sherkat. На место диверсии направили бригаду ремонтных рабочих.

В 2017 году аналогичная диверсия была осуществлена талибами в уезде Данд-и-Шахабуддин. В результате Кабул лишился узбекской электроэнергии на 40 дней. 18 марта 2018 года талибы взорвали ЛЭП в районе Хуаджа-Галтан провинции Кундуз, отрезав Кабул от поставок электроэнергии из Таджикистана. После взрыва «Талибан» распространил заявление, в котором пригрозил помешать ремонту ЛЭП, если правительство не обеспечит электричеством несколько контролируемых талибами районов.

В том же заявлении талибы потребовали от правительства в целом уделить внимание развитию районов, находящихся под их властью. В противном случае талибы обещали «воспрепятствовать реализации гражданских проектов во всем северном регионе».

Представители властей Афганистана в ответ заявили, что энергетики уделяют достаточно внимания развитию северного региона. Талибы же, по словам чиновников, сами неоднократно мешали работе инженеров, направляемых в контролируемые ими районы. Иногда им просто не давали работать, а иногда их избивали или брали в заложники.