Автор журналистского расследования о гибели учительницы в Узбекистане заявил о получении угроз

Каримберди Турамурод. Фото с личной страницы на Facebook

Самаркандский журналист Каримберди Турамурод, опубликовавший расследование о гибели учительницы при уборке автотрассы, сообщил на своей странице в Facebook о получении угроз.

По словам Турамурода, после публикации расследования ему стали поступать звонки с оскорблениями и угрозами. Например, неизвестные абоненты «напоминали» журналисту номер его машины и предупреждали, что она может сгореть или попасть под КамАЗ. А однажды возле его дома прямо на него поехала машина без номеров. Турамурод пишет, что едва успел отскочить в сторону.

Журналист просит сотрудников СМИ не верить, если в ближайшее время власти сообщат, что с ним произошел несчастный случай, он совершил суицид или пропал без вести. По словам Турамурода, если что-то подобное случится, за этим будут стоять спланированные действия. Также журналист не исключает, что против него сфабрикуют уголовное дело – например, о хранении наркотиков или оружия.

Турамурод опубликовал свое расследование 17 марта. Он рассказал, что 14 марта группа учителей была вывезена на трассу «Самарканд-Бухара» для уборки обочины перед проездом президента Шавката Мирзиёева. 23-летняя учительница труда Диана Еникеева белила бордюр в середине трассы. При этом на трассе не были выставлены предупреждающие знаки. Проезжавший КамАЗ насмерть сбил Еникееву, сиротой остался двухлетний сын учительницы.

Чиновники Каттакурганского района и Самаркандской области обвинили Турамурода и других журналистов, заинтересовавшихся этой темой, в «раздувании из мухи слона». По мнению чиновников, в ДТП виноваты водитель КамАЗа и сама погибшая. В соцсетях было распространено письмо некоего работника системы образования Обида Омонова, который утверждает, что увидеть Мирзиёева – счастье для местных жителей, а свой дом перед приходом гостей надо убирать. По мнению местных журналистов, Омонов – вымышленный персонаж, а письмо составили чиновники.

19 марта хоким (глава) Самаркандской области Туробжон Джураев заявил: «В качестве руководителя области могу заверить, что работники учреждений социальной сферы не задействованы и впредь не будут привлекаться к работам по благоустройству территорий». Джураев также отметил, что гибель Еникеевой сигнализирует о необходимости усиления безопасности на дорогах.