В Узбекистане не будут штрафовать туристов за тонировку стекол автомобиля

Проверка на дороге в Ташкенте. Фото с сайта Nuz.uz

Дорожная милиция Узбекистана не будет штрафовать туристов, которые ездят по городу на автомобилях с иностранными номерами, за тонировку стекол. Об этом заявил главный инспектор административного отдела управления безопасности дорожного движения главного управления внутренних дел (УБДД ГУВД) столицы Дильшод Исраилов, сообщают «Новости Узбекистана»

«Согласно статье 17 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности на общих основаниях. Однако сейчас, когда президентом нашей страны установлены добрососедские отношения с рядом государств и началось активное развитие въездного туризма, мы весьма благосклонно относимся к гостям нашей столицы и не останавливаем автомобили с иностранными номерами только за тонировку», - прокомментировал ситуацию милицейский чиновник.

Исраилов добавил, что согласно международным договорам, штрафы за тонировку стекол автомобиля не распространяются на иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Узбекистана, а также дипломатов (за исключением технического персонала посольств) и иностранных журналистов, аккредитованных в республике. Данное положение разъясняется на пограничных пунктах всем автомобилистам, въезжающим в страну.

Таким образом, главный инспектор столичного УБДД опроверг информацию информагентства УзА, который сообщил, что на граждан соседних государств распространяется правило о запрете передвижения по территории Узбекистана на автомобиле с тонированными стеклами.

Комментарий Дильшода Исраилова вызвал полемику в соцсетях, в частности, в сообществе «Водители Ташкента» в Facebook. Большинство пользователей отметили гостеприимство узбекской милиции. Однако некоторые отмечали, что правила должны быть одинаковыми для всех. Один из участников группы привел пример того, что еще до разъяснений чиновника правило не работало на практике: «Свояк приезжал из России на своем авто с тонировкой. Ездил тут три недели. Раза три гаишники тормозили, типа за тонировку, но по факту больше пообщаться хотели и поболтать. Ни разу не штрафанули, просто говорили: брат, у нас нельзя, если надолго тут, то лучше сними. И все».

Напомним, что за езду на машине с затемненными стеклами на основании статьи 126 административного кодекса Узбекистана предусматривается штраф – 1 минимальный размер заработной платы (МРЗП), на данный момент он составляет 172.240 сумов ($21). В случае повторного нарушения в течение года после взыскания штраф увеличивается в два раза – до 344.480 сумов ($42).