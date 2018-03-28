В Бишкеке на водителей начали составлять электронные протоколы

Пост дорожной инспекции в Бишкеке. Фото с сайта Kabar.kg

В Бишкеке в пилотном режиме заработала программа электронного составления административных протоколов на водителей, нарушивших правила дорожного движения. Об этом 27 марта сообщил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков на рабочем совещании о реформе системы дорожной безопасности.

Программа позволит не отбирать удостоверения у водителей, нарушивших правила дорожного движения. «Отъем водительских удостоверений является самым большим коррупциогенным фактором в ведомстве. После того как будет налажена система внесения протоколов в базу данных, содержащуюся в планшетах, сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана (ГУОБДД) не будет забирать права, а просто зафиксирует нарушение», — объяснил премьер.

В базе данных на планшетах гаишников будет храниться информация о самом автолюбителе, автомашине, нарушениях правил, оплаченных или неоплаченных штрафах. По замыслу правительства, автоматизированная система фиксации нарушений уменьшит коррупцию и количество ДТП.

Система, разработанная по программе цифровой трансформации «Таза Коом» Государственным комитетом информационных технологий и связи совместно с компанией «Айти Сервис» при правительстве Киргизии, была запущена с 22 марта на территории Октябрьского района Бишкека. Когда она пройдет тестирование, для ее применения потребуется внести изменения в Кодекс об административной ответственности.

С 1 января 2018 года началась работа ГУОБДД в мессенджере WhatsApp, заработал официальный веб-сайт управления. За это время более чем от 1600 пользователей получено более 8000 сообщений, касающихся безопасности дорожного движения.

По данным правительства, в феврале и марте 2018 года смертность в ДТП сократилась почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На 45% или 74 тысяч случаев увеличилось количество выявляемых нарушений, в бюджет поступило штрафов на 18 млн сомов больше, что премьер Сапар Исаков интерпретировал как свидетельство сокращения коррупции в ведомстве. Выявлено 160 фактов нарушений со стороны должностных лиц. С 1 января за нарушение законности привлечены к дисциплинарной ответственности 32 человека, а за нарушение служебной дисциплины — 162.

С 2018 года введена биометрическая идентификация лица на экзамене для получения водительского удостоверения. При обнаружении несоответствий тестирование прекращается, результаты экзамена аннулируются, а удостоверение не выдается. При этом в системе сохраняется история прохождения экзамена с фиксацией изображения экзаменуемого. Процесс сдачи экзаменов можно наблюдать в режиме онлайн на сайте Государственной регистрационной службы.

Борьба за безопасность на дорогах в Киргизии началась после того, как в 2011 году Всемирный банк признал ее страной с одним из самых высоких в мире показателей смертности на дорогах. За последние десять лет число аварий в Киргизии возросло в полтора раза. Самый высокий коэффициент смертности зафиксирован в Чуйской и Ошской областях.

25 января 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ужесточил наказание за ДТП, приведшее к тяжелым травмам или смерти потерпевшего, а в марте власти решили увольнять водителей автобусов и маршруток, виновных в ДТП со смертельным исходом.