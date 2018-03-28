Правозащитники насчитали в России сотни тысяч лиц без гражданства

Иностранные граждане в приморском ЦВСИГ. Фото с сайта Dumdv.ru

Количество лиц без гражданства (ЛБГ, апатридов) в России в настоящее время может составлять несколько сотен тысяч человек, подсчитали авторы обнародованного доклада «Лица без гражданства в Центрах временного содержания иностранных граждан МВД РФ: статистика, законодательство, правоприменение», подготовленного Правозащитным центром «Мемориал» совместно с Комитетом «Гражданское содействие». При этом эксперты указывают, что точных данных о числе апатридов не существует, так как большинство из них — нелегалы, «не учитываемые никакими государственными службами и не попадающие в официальную статистику». О масштабах проблемы безгражданства в России можно судить лишь по косвенным данным.

Авторы документа приводят сведения бывшего замдиректора ныне расформированной ФМС России Николая Смородина, озвученные еще в феврале 2011 года — тогда он сообщал, что ФМС выявила около 30 тысяч человек, которые проживают в РФ по советским паспортам и «в силу разных причин не приобрели российское гражданство». Кроме того, в стране было выявлено 65 тысяч необоснованно выданных российских паспортов (с нарушениями, допущенными местными чиновниками). «Но это не окончательные цифры. Каждый год к ним добавляется примерно десять тысяч», — отметил Смородин.

Правозащитники отмечают, что процесс выявления необоснованно выданных паспортов продолжается по сей день. При этом, по статистике Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, с 2013 по 2017 год гражданами России были признаны лишь 6,8 тысячи обладателей необоснованно выданных ранее паспортов. Российское гражданство также получили более 47 тысяч так называемых «старых ЛБГ» — граждан бывшего СССР и их детей. Однако, принимая во внимание сложность процедуры получения гражданства для лиц с уже недействительными советскими паспортами, неучтенными могут оставаться намного большее количество ЛБГ.

Многие из апатридов попадают в Центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где содержатся длительное время (до двух лет) «без перспективы выдворения или депортации, то есть без законной цели лишения свободы, что свидетельствует о массовом нарушении конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность».

«Большинство лиц без гражданства, содержащихся в ЦВСИГ — граждане бывшего СССР и их дети, длительное время проживающие в РФ, имеющие здесь семейные связи. [...] Некоторые фактически постоянно проживали в России на 6 февраля 1992 года и могут быть признаны гражданами РФ», — говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что около половины от общего числа ЛБГ, длительное время содержащихся в ЦВСИГ, помещены туда на основании постановлений судов о выдворении за пределы РФ, что является результатом отсутствия в российском законодательстве специального правового регулирования для лиц без гражданства, а также формального рассмотрения дел об административных правонарушениях, без установления гражданской принадлежности привлекаемых к ответственности лиц. Ведь выдворить или депортировать ЛБГ некуда — ни одна страна не согласна их принять. Люди многие месяцы фактически проводят за решеткой. В результате их освобождают, но через некоторое время они вновь попадают в ЦВСИГ.

«Необходимо внесение в законодательство России изменений, предусматривающих, с одной стороны, механизмы легализации в РФ лиц без гражданства, фактически проживающих в стране и не имеющих права на проживание в иных странах, а с другой стороны, исключающие привлечение к административной ответственности в виде выдворения и ограничения свободы», — резюмируют авторы доклада.

Ранее миграционные эксперты уже не раз поднимали проблемы апатридов в России. По оценочным данным, озвученным еще в 2016 году, на территории России с неурегулированным статусом остаются до 400 тысяч соотечественников, прибывших из постсоветских стран.