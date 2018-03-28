В Китае открыли первый автомат по продаже автомобилей

Автомат по продаже автомобилей. Фото с сайта Techcrunch.com

Китайская компания в сфере онлайн-торговли Alibaba и американский автопроизводитель Ford запустили первый в Китае вендинговый автомат по продаже автомобилей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая

Автомат открылся в городе Гуанчжоу на юге Китая. Он представляет собой структуру высотой более 20 метров, напоминающую многоуровневый паркинг. Автомат рассчитан на 42 машины. Купить машину можно будет с помощью приложения Tmall (им владеет дочернее предприятие Alibaba), оплатив счет полностью или сделав 10-процентный взнос при покупке автомобиля в кредит. Правда, пока автомат не продает машины, а лишь дает возможность взять их для проведения тест-драйва.

Покупатель, пожелавший воспользоваться этой услугой, должен выбрать автомобиль в приложении, оставить депозит в электронной форме и сделать селфи — когда он приедет к вендомату, система сможет верифицировать автора заявки по фотографии. Взять машину для тест-драйва на три дня обойдется в $16. Тем, у кого высокий кредитный рейтинг в системе Alibaba, эта услуга предоставляется бесплатно.

Alibaba планирует в будущем установить подобные автоматы в Пекине и Ханчжоу, однако пока неясно, как компания будет решать проблему с выдачей номерных знаков. Их распределение в Китае строго регламентировано и, как правило, осуществляется через лотерею, причем в достаточно ограниченном количестве. Так власти китайских городов борются с ростом количества автомобилей и перегрузкой магистралей.

Вендомат по продаже автомобилей впервые появился в США. Его запустила в 2015 году в Нэшвилле компания по продаже подержанных машин Carvana. Сейчас в США работают семь таких автоматов.