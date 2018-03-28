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Новости Центральной Азии

В Китае открыли первый автомат по продаже автомобилей

27.03.2018 16:50 msk, Фергана

Экономика Китай Общество

Автомат по продаже автомобилей. Фото с сайта Techcrunch.com
Китайская компания в сфере онлайн-торговли Alibaba и американский автопроизводитель Ford запустили первый в Китае вендинговый автомат по продаже автомобилей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Автомат открылся в городе Гуанчжоу на юге Китая. Он представляет собой структуру высотой более 20 метров, напоминающую многоуровневый паркинг. Автомат рассчитан на 42 машины. Купить машину можно будет с помощью приложения Tmall (им владеет дочернее предприятие Alibaba), оплатив счет полностью или сделав 10-процентный взнос при покупке автомобиля в кредит. Правда, пока автомат не продает машины, а лишь дает возможность взять их для проведения тест-драйва.

Покупатель, пожелавший воспользоваться этой услугой, должен выбрать автомобиль в приложении, оставить депозит в электронной форме и сделать селфи — когда он приедет к вендомату, система сможет верифицировать автора заявки по фотографии. Взять машину для тест-драйва на три дня обойдется в $16. Тем, у кого высокий кредитный рейтинг в системе Alibaba, эта услуга предоставляется бесплатно.

Alibaba планирует в будущем установить подобные автоматы в Пекине и Ханчжоу, однако пока неясно, как компания будет решать проблему с выдачей номерных знаков. Их распределение в Китае строго регламентировано и, как правило, осуществляется через лотерею, причем в достаточно ограниченном количестве. Так власти китайских городов борются с ростом количества автомобилей и перегрузкой магистралей.

Вендомат по продаже автомобилей впервые появился в США. Его запустила в 2015 году в Нэшвилле компания по продаже подержанных машин Carvana. Сейчас в США работают семь таких автоматов.

Международное информационное агентство «Фергана»

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