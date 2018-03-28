Президент Турции изменил мнение о «ненужности» Евросоюза

Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Варне. Фото пресс-службы президента Турции

Евросоюз совершит «серьезную ошибку», если оставит Турцию за рамками своей политики расширения. Об этом, как пишет турецкая газета Hurriyet , заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита с лидерами ЕС в болгарской Варне. Его участники обсудили шаги, необходимые для улучшения отношений Анкары с блоком, и теперь Эрдоган надеется, что «сложный период с ЕС остался позади». «Мы ожидаем решительной поддержки [со стороны Европы] по чувствительным вопросам, таким как борьба с терроризмом, а не бессвязной и несправедливой критики», – подчеркнул президент Турции.

Стоит отметить, что Эрдоган и другие представители турецких властей не раз заявляли в последние годы, что Анкара все меньше заинтересована в получении членства Евросоюза, а всего несколько месяцев назад президент сказал, что Турции «не нужен Евросоюз», и она в состоянии «продолжить собственный путь».

Тем не менее, на прошедшем саммите он изменил риторику. Как передает ТАСС, на пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган заявил, что ожидает следующего транша помощи от Евросоюза, поскольку страна получила только 1,8 млрд евро из обещанных трех миллиардов для контроля миграции. Президент отметил, что в Турции сейчас находятся почти четыре миллиона беженцев, и что полученные деньги помогут улучшить их жизнь. Он также призвал Евросоюз активизировать работу по предоставлению Анкаре безвизового режима, «пока граждане Турции не потеряли веру в ЕС».

В ответ на критику со стороны Евросоюза в отношении антитеррористических законов Турции и ее операции против курдов в сирийском Африне, Эрдоган заявил, что борьба с терроризмом остается «главным приоритетом Анкары и соответствует ее общим с ЕС интересам». Что касается кризиса вокруг газового месторождения у побережья Кипра, из-за которого и без того непростые отношения Анкары и Брюсселя еще больше осложнились в начале этого года, то на саммите Турция передала представителям ЕС письменные предложения по его урегулированию.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал прошедшую в Варне встречу плодотворной. В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ее участникам не удалось достичь компромисса по наиболее острым проблемам – ситуации на Кипре и в Сирии. Прогресс по вступлению Турции в ЕС, со слов Туска, возможен только после разрешения этих вопросов.

Соглашение об ассоциации между Европейским экономическим союзом (ЕЭС) и Турцией было подписано еще в 1963 году. В 1987-ом Анкара подала заявку на вступление в ЕС и с 1999 года значится в качестве кандидата. Тем не менее, до сих пор решение о приеме Турции в состав Евросоюза не принято. Против выступают ряд европейских политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, называющие Турцию недостаточно демократической для членства в ЕС.