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Новости Центральной Азии

Президент Турции изменил мнение о «ненужности» Евросоюза

27.03.2018 16:58 msk, Фергана

Границы Политика Турция

Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Варне. Фото пресс-службы президента Турции
Евросоюз совершит «серьезную ошибку», если оставит Турцию за рамками своей политики расширения. Об этом, как пишет турецкая газета Hurriyet, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита с лидерами ЕС в болгарской Варне. Его участники обсудили шаги, необходимые для улучшения отношений Анкары с блоком, и теперь Эрдоган надеется, что «сложный период с ЕС остался позади». «Мы ожидаем решительной поддержки [со стороны Европы] по чувствительным вопросам, таким как борьба с терроризмом, а не бессвязной и несправедливой критики», – подчеркнул президент Турции.

Стоит отметить, что Эрдоган и другие представители турецких властей не раз заявляли в последние годы, что Анкара все меньше заинтересована в получении членства Евросоюза, а всего несколько месяцев назад президент сказал, что Турции «не нужен Евросоюз», и она в состоянии «продолжить собственный путь».

Тем не менее, на прошедшем саммите он изменил риторику. Как передает ТАСС, на пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган заявил, что ожидает следующего транша помощи от Евросоюза, поскольку страна получила только 1,8 млрд евро из обещанных трех миллиардов для контроля миграции. Президент отметил, что в Турции сейчас находятся почти четыре миллиона беженцев, и что полученные деньги помогут улучшить их жизнь. Он также призвал Евросоюз активизировать работу по предоставлению Анкаре безвизового режима, «пока граждане Турции не потеряли веру в ЕС».

В ответ на критику со стороны Евросоюза в отношении антитеррористических законов Турции и ее операции против курдов в сирийском Африне, Эрдоган заявил, что борьба с терроризмом остается «главным приоритетом Анкары и соответствует ее общим с ЕС интересам». Что касается кризиса вокруг газового месторождения у побережья Кипра, из-за которого и без того непростые отношения Анкары и Брюсселя еще больше осложнились в начале этого года, то на саммите Турция передала представителям ЕС письменные предложения по его урегулированию.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал прошедшую в Варне встречу плодотворной. В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ее участникам не удалось достичь компромисса по наиболее острым проблемам – ситуации на Кипре и в Сирии. Прогресс по вступлению Турции в ЕС, со слов Туска, возможен только после разрешения этих вопросов.

Соглашение об ассоциации между Европейским экономическим союзом (ЕЭС) и Турцией было подписано еще в 1963 году. В 1987-ом Анкара подала заявку на вступление в ЕС и с 1999 года значится в качестве кандидата. Тем не менее, до сих пор решение о приеме Турции в состав Евросоюза не принято. Против выступают ряд европейских политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, называющие Турцию недостаточно демократической для членства в ЕС.

Международное информационное агентство «Фергана»

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