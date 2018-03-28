Сборная Таджикистана по футболу проиграла Филиппинам и не поедет на Кубок Азии-2019

Эпизод матча Филиппины–Таджикистан. Фото с сайта The-afc.com

Сборная Таджикистана уступила Филиппинам и стала единственной центральноазиатской сборной, выступающей под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которая не поедет на Кубок Азии-2019. Матч в Маниле завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает Soccerway

Таджикистану необходима была победа, Филиппинам достаточно было ничьей. Однако хозяева не рискнули испытывать судьбу и играть на удержание счета, а пытались контролировать ход встречи, но отлично действовал голкипер гостей Абдуазиз Махкамов. Таджикистанцы также не хотели брать на себя роль «второго номера», потому зрители увидели обоюдоострую игру.

Однако голы пришли только спустя час игры. Таджикистанцы заработали пенальти, который уверенно реализовал Ахтам Назаров. Этот счет выводил центральноазиатскую команду на первый в их истории континентальный турнир, но филиппинцы тоже никогда не были на Кубке Азии, к тому же играли они при поддержке своих трибун, и спустя десять минут воспитанник немецкого «Гамбурга» Кевин Ингресо ударом головой сравнял счет.

Таджикистанцы бросились забивать, но на первой дополнительной минуте получили пенальти, на этот раз в собственные ворота. Капитан, лучший бомбардир и главный гвардеец сборной Филиппин Филип Янгхасбанд, снял все вопросы об обладателе путевки на Кубок Азии-2019.

В еще одном матче группы F сыграют Йемен и Непал. Если бы Таджикистан сохранил ничейный результат, можно было бы надеяться на то, что аутсайдеры группы непальцы обыграют Йемен и обеспечат второе место центральноазиатским футболистам, но так как таджикистанцы уступили, результат встречи не важен.

В первом матче, который состоялся в июне прошлого года в Душанбе, Таджикистан уступил Филиппинам со счетом 3:4.

Расклад в группе F такой: у Филиппин 12 очков, у Йемена – 7 и игра в запасе, у Таджикистана – 7, но таджикистанцы уступают йеменцам в личных встречах, у Непала 2 балла и игра в запасе.

Следует отметить, что сборные Киргизии, Туркменистана и Узбекистана завоевали путевки на Кубок Азии-2019, который состоится в ОАЭ.

Также 27 марта пройдут последние матчи квалификационного раунда Кубка Азии. Сборная Киргизии в Бишкеке поборется c Индией за первое место в группе A. Национальная команда Туркмении в очной встрече оспорит лидерство Бахрейна в группе E.