Мигранты обеспечили 92% прироста населения Петербурга
Естественный прирост в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016 годом почти наполовину, что обусловлено существенным снижением рождаемости, которую в комитете объяснили «началом влияния так называемой демографической ямы начала 90-х».
В структуре миграционного прироста за год увеличилась доля международной миграции до 27%, в основном за счет приезжих из стран СНГ, цитирует чиновника Росбалт. Филиппов назвал это «четким сигналом привлекательности петербургского рынка труда».
Отметим, что аналогичная ситуация фиксируется в Москве, где число рождаемости снижается, а прирост населения идет за счет мигрантов из Армении, Азербайджана и стран Центральной Азии.
Специалисты отмечают, что мигранты обеспечивали прирост в Москве в 1920-1930-е годы, и воспроизводимость населения при снижении рождаемости может обеспечить миграционное замещение. Чтобы население России не убывало, ей нужно обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тысяч человек ежегодно – такая цифра заложена в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, подписанной президентом в декабре 2007 года.
В Петербурге за 2017 год мигрантам выдали 238 тысяч трудовых патентов, в Москве за тот же год выдано 323 тысячи патентов. Больше всего (46%) патентов получили граждане Узбекистана, на втором месте с 32% – таджикистанцы.