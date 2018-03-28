Мигранты обеспечили 92% прироста населения Петербурга

Рабочие-мигранты в Санкт-Петербурге. Фото с сайта Baltinfo.ru

Население Петербурга за 2017 год выросло на 71 тысячу человек и достигло 5,5 млн, при этом прирост населения на 92% обеспечили мигранты. Это на 44% больше, чем годом ранее. Об этом, как передает сайт «Известия.78» , рассказал 27 марта на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.

Естественный прирост в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016 годом почти наполовину, что обусловлено существенным снижением рождаемости, которую в комитете объяснили «началом влияния так называемой демографической ямы начала 90-х».

В структуре миграционного прироста за год увеличилась доля международной миграции до 27%, в основном за счет приезжих из стран СНГ, цитирует чиновника Росбалт. Филиппов назвал это «четким сигналом привлекательности петербургского рынка труда».

Отметим, что аналогичная ситуация фиксируется в Москве, где число рождаемости снижается, а прирост населения идет за счет мигрантов из Армении, Азербайджана и стран Центральной Азии.

Специалисты отмечают, что мигранты обеспечивали прирост в Москве в 1920-1930-е годы, и воспроизводимость населения при снижении рождаемости может обеспечить миграционное замещение. Чтобы население России не убывало, ей нужно обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тысяч человек ежегодно – такая цифра заложена в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, подписанной президентом в декабре 2007 года.

В Петербурге за 2017 год мигрантам выдали 238 тысяч трудовых патентов, в Москве за тот же год выдано 323 тысячи патентов. Больше всего (46%) патентов получили граждане Узбекистана, на втором месте с 32% – таджикистанцы.