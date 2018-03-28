Россия пригрозила Таджикистану отменой рейсов «Сомон Эйр» из Худжанда в Москву

Самолет авиакомпании «Сомон Эйр». Фото с сайта Nm.tj

Минтранс России уведомил авиационные власти Таджикистана об окончании с 1 апреля временного допуска таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» к полетам по маршруту Худжанд — Москва с частотой три рейса в неделю, сообщает Sputnik со ссылкой на представителя российского ведомства. При этом российская сторона, как отметил источник, предлагает до 1 апреля провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве, чтобы разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию вокруг полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан.

Напомним, в середине марта таджикские авиавласти не выдали «Уральским авиалиниям» разрешения на полеты по маршрутам Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд, Челябинск — Душанбе и Жуковский — Куляб, мотивируя это решение несоблюдением паритета перевозчиков со стороны России. Минтранс РФ в ответ пригрозил «зеркальными мерами» в отношении таджикской авиакомпании. Через несколько дней «Росавиация» изменила маршруты полетов в российские города для самолетов таджикистанских авиакомпаний, удлинив время в пути на 30-60 минут. Власти Таджикистана приняли ответные меры, изменив точки «входа и выхода» в пределы Таджикистана и таким образом также увеличив время полетов для российских авиакомпаний.

«Российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на подтверждение заявок назначенных российских перевозчиков в полном объеме согласно поданным заявкам, что лишило бы российскую сторону оснований для принятия каких-либо ответных действий в отношении таджикской стороны», — отмечают в Минтрансе РФ.

В ведомстве утверждают, что таджикская сторона нарушает международные договоренности, отказав «Уральским авиалиниям» в полетах без предварительного уведомления. В самой авиакомпании считают, что авиавласти Таджикистана стремятся монополизировать рынок авиаперевозок.

«Складывается впечатление, что это системная кампания, направленная на выдавливание с рынка российских перевозчиков с целью монополизации рынка», — цитирует Радио «Озоди» распространенный 27 марта пресс-релиз «Уральских авиалиний».

Конфликт между авиационными властями двух стран тянется с ноября 2016 года. Тогда сложилась аналогичная ситуация: Душанбе отказался согласовать полеты российских авиакомпаний из нового подмосковного аэропорта Жуковский. В апреле 2017 года Таджикистан не в полном объеме удовлетворил заявку российской авиакомпании «Ямал» на полеты из Жуковского в Душанбе и Худжанд. В ответ Минтранс России приостановил полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.