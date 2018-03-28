В Казахстане впервые провели роботизированную хирургическую операцию

Стефано Джидаро проводит операцию. Фото с сайта Yk.kz

В усть-каменогорской городской больнице №1 успешно проведена первая в Казахстане роботизированная хирургическая операция. Руководил операцией итальянский хирург Стефано Джидаро, сообщает BNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникации Восточно-Казахстанской области. С помощью роботизированных технологий 50-летней женщине провели операцию по удалению желчного пузыря.

Использование роботизированной техники минимизирует травматизм, позволяет качественно провести операцию и облегчает послеоперационный период. Как заявили врачи, прооперированную женщину выпишут через несколько дней.

Итальянский хирург похвалил подготовку казахстанских медицинских кадров и инфраструктуру больницы. Также в течение всей недели под контролем итальянского доктора обученные новой технологии казахстанские хирурги будут проводить различные операции. Например, 28 марта с командой хирургов итальянский специалист планирует провести несколько операций в области гинекологии.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил, что приглашение иностранных специалистов положительно влияет на качество медицинских услуг.

«Добиться успехов можно только через кооперацию. В ближайшее время мы будем обучать еще больше наших специалистов. Я рад, что жители нашей области получили доступ к высоким медицинским технологиям», - сказал аким.

Первые функциональные роботы появились в середине XX века. В I954 году Джордж Девол и Джо Энглебергер разработали роботическую руку, управляемую электронным контроллером. Движения руки программировались и осуществлялись при помощи гидравлической системы.

В 1994 году компания Computer Motion изготовила первого робота-хирурга, получившего сертификат Федеральной службы США, контролирующей производство, хранение и реализацию пищевых продуктов, лекарственных препаратов и косметических средств.

В 2001 году хирурги из Нью-Йорка успешно удалили желчный пузырь с помощью дистанционно управляемой роботической системы, установленной в одном из госпиталей Франции, находясь от пациентки на расстоянии 7000 км.

Также следует отметить, что осенью прошлого года впервые в Казахстане под руководством южнокорейского хирурга Кванг Вунг Ли, была пересажена печень от несовместимого донора.