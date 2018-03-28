Свободные такси в Стамбуле обозначат зелеными лампами

Стамбульские такси. Фото с сайта Travelermap.ru

Муниципалитет Стамбула вводит правило, по которому свободные и занятые такси будут обозначать с помощью специальных цветных ламп, сообщает издание Hurriyet

Согласно новому правилу, знак «такси» на крыше автомобиля будет загораться зеленым светом, когда такси свободно, красным, когда занято, и оранжевым, если оно заказано. Вначале это нововведение будет применено на такси, которые используют электронную систему iTaksi — сервис, который помогает подобрать клиенту наиболее подходящего и близкого к нему водителя.

Другое новшество касается стоянок такси — там разместят специальные терминалы, с помощью которых можно будет вызвать такси. Новое оборудование установят на 500 стоянках. Также муниципалитет планирует установить камеры в более чем 11 тысячах стамбульских такси.

Система iTaksi была разработана турецкими программистами и поддерживается муниципалитетом Стамбула, как мера поддержки таксистов на фоне популярности сервиса Uber. Пока она установлена на четырех тысячах стамбульских такси. Всего же в городе работают 17 тысяч такси.

Между тем, Управление по вопросам регулирования дорожного движения Стамбула сообщило, что с начала 2018 года почти 6000 водителей такси в городе были оштрафованы на совокупную сумму $68 тысяч. Среди нарушений — игнорирование знаков светофора, использование телефона во время вождения, просроченные лицензии, вождение без ремней безопасности.